جامعة بدر تستعد لاستقبال طلاب الثانوية للعام الدراسى الجديد في 16 كلية

تستقبل "جامعة بدر" فى القاهرة، الطلبة المصريين الدارسين فى الثانوية العامة حاليًا أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية من الطلاب العرب والأجانب أو المحولين من كليات الجامعات الأخرى الراغبين فى الالتحاق بـ(16) كلية التى تتضمنها الجامعة داخل الحرم الجامعى فى "مدينة بدر" بمحافظة القاهرة، وذلك عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام (2020-2021) فى شهر "يوليو" المقبل.

أضاف الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر فى القاهرة، أن فتح باب التسجيل للالتحاق بكليات الجامعة للطلاب فى العام الدراسى (2021 -2022)، سيتم عن طريق التقديم على موقع التنسيق الخاص بـ"وزارة التعليم العالى والبحث العلمى"؛ نظراً للإجراءات الإحترازية من "فيروس كورونا" التى تتخذها إدارة الجامعة، واشتراطات الوزارة للحفاظ على حياة الطلاب وأولياء الأمور.

أوضح رئيس جامعة بدر فى القاهرة، أن الجامعة تضم (16) كلية منها (8) كليات فى العلوم الطبية وهى: "الطب البشرى، الطب البيطرى، طب الفم والأسنان، الصيدلة وتصنيع الدواء، العلاج الطبيعى، كلية التكنولوجيا الحيوية، وكلية التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية".. كاشفاً عن أن الجامعة تمتلك (6) كليات أخرى متميزة وهى: "الهندسة والتكنولوجيا، الفنون التطبيقية، الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية، علوم السينما والمسرح والفنون التعبيرية، اللغات والترجمة، والتشريع والقانون".

أشار رئيس جامعة بدر فى القاهرة، إلى أنه يشترط للالتحاق بكليات الجامعة اجتياز الطالب لكل اختبارات تحديد المستوى للغة الأجنبية، واختبار القدرات بالنسبة للكليات التى يستلزم القبول فيها اجتياز المهارات الشخصية "الموهبة"؛ ومنها كليات: "الفنون التطبيقية وعلوم السينما والمسرح والفنون التعبيرية، والتمريض"، إضافة إلى اجتياز الكشف الطبى.

كشف الدكتور مصطفى كمال، عن أنه جار استصدار التراخيص وموافقات التشغيل الخاصة بكليتى "الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، وكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية"، وبذلك يكون عدد الكليات داخل الحرم الجامعى (16) كلية متميزة تلبى حاجة سوق العمل المحلى والدولى من خريجى التعليم الجامعى.. مضيفاً أنه على الطالب الذى ستنطبق عليه شروط القبول والمجموع بالتنسيق فى إحدى كليات الجامعة يجب عليه استيفاء كل المستندات المطلوبة لسرعة إنهاء إجراءات الالتحاق بالجامعة للعام الدراسى (2020-2021) وهى:



1- أصل شهادة التخرج من الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية وتكون موثقة من الخارجية المصرية.

2- صورة من بطاقة الرقم القومى حديثة للطالب وولى الأمر "الأب أو الأم" أو ما ينوب عنهما.

3- 6 صور شخصية حديثة مقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

4- نموذج 2 جند للذكور المصريين + استمارة 6 جند.

5- سحب استمارة التحاق من قسم شئون الطلبة فى مبنى رئاسة الجامعة، وكتابتها بواسطة الطالب وولى الأمر "الأب أو الأم" أو ما ينوب عنهما.

6- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

7- الطلاب المحولون من جامعات أخرى يجب عليهم إحضار خطاب سحب، بالإضافة إلى بيان حالة موضح فيه موقف الطالب من التجنيد، وشهادة حسن سير وسلوك.

الجدير بالذكر، أنه على الراغبين فى الاستفسار عن كليات "جامعة بدر" فى محافظة القاهرة، الاتصال بقسم "شئون الطلاب" على الأرقام التالية: "٠٢٢٨٦٥٠٤٠٠ – أو الخط الساخن: ١٩٥٩٢ - رقم داخلى (١٠٤٦- ١٠٤٧- أو صفر) أو الدخول على موقع الجامعة وهو: "www.buc.edu.eg" أو زيارة الجامعة على أرض الواقع للتعرف على كلياتها وإمكانيات الحرم الجامعى والمراكز الدولية التعليمية التابعة للجامعة، على العنوان التالى: محافظة القاهرة - مدينة بدر - "حى الفردوس" الثالث سابقاً - المنطقة التعليمية والترفيهية.