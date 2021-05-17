حياة كريمة.. 23.5 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بـ"نزالي داود" في سوهاج

أعلن اللواء المهندس محمد بدري محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، جاري تنفيذ أعمال مشروع صرف صحي بقرية الصفيحة بمركز طهطا شمالي الإقليم، بتكلفة إجمالية تبلغ ٢٣.٥ مليون جنيه لتخدم ٦٦٣٠ مواطن.

وذلك أنه في إطار المُبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير قرى ونجوع محافظات الصعيد وخاصة محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد مصر.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه تم الانتهاء من استلام موقع محطة الرفع التي تبلغ طاقتها التصميمية ٥٦٢٠ متر مكعب لكل يوم، كما أنه جارى مد شبكات الانحدار التي تبلغ أطوالها ٧٥٤٠ متر وخط الطرد بقطر ٢٥٠ ملى متر بطول ٩٥٠ متر.

وقال اللواء مهندس محمد بدري محمد دين، بلغت نسبة تنفيذ الأعمال حتى الآن ٣٣.٥% على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في شهر ديسمبر من العام الجاري.