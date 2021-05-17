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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالورود محافظ مطروح يستقبل أول طائرة شارتر من رومانيا

وصول أول طائرة شارتر بشرى لبدء حركة السياحة الخارجية

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال استقبال السائحين

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن استقبال مطار مرسي مطروح لأول رحلة شارتر من رومانيا منذ بدء جائحة كورونا بشرة خير لأهالي المحافظة.
 

منذ كورونا.. مطار مطروح يستقبل أول طائرة شارتر من رومانيا


وأضاف خلال استقبال السائحين بمطار مرسي مطروح أن هذه الطائرة تعد بدء حركة السياحة الخارجية، وما له من عائد اقتصادي وترويج سياحي للمحافظة بما تتمتع به من شواطئ ومعالم سياحية جذابة، وما تمتع به مصر من الأمن والأمان.

وأشار إلى أنه تم إعداد برنامج للوفد السياحي لزيارة أهم معالم مطروح خاصة الشواطئ والمعالم السياحية الشهيرة بمدينة مرسى مطروح وزيارة لمدينتي العلمين وسيوة، ومن المنتظر استقبال مزيد من الرحلات لمرسى مطروح قريبا خاصة من أوكرانيا وإيطاليا.

وقامت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بديوان عام المحافظة وباستقبال الوفد السياحي بالورود وتقديم البروشورات السياحية عن أهم المعالم السياحية والأثرية بمدن محافظة مطروح باللغات الأجنبية خاصة الإنجليزية.

كان مطار مطروح قد استقبل منذ قليل أول طائرة شارتر منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد، قادمة من دولة رومانيا.

وكان في استقبال الطائرة التي تضم 29 سائح روماني في مطار مرسي مطروح وفد رفيع المستوى من محافظة مطروح يضم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء أشرف السيد، مدير مطار مرسي مطروح الدولي، الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف الشناوي، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، وإدارة السياحة والمصايف بمطروح.


وقامت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا قبل وصولهم وأثناء الكشف عليهم.
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محافظة مطروح مطار مرسي مطروح اول طائره شارتر وسط إجراءات إحترازية مشددة دولة رومانيا

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