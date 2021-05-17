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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طارق رضوان : السيسى أول زعيم عالمى ينتصر لحقوق الإنسان الأفريقى

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب

أعرب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن ثقته التامة فى أن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة الفرنسية "باريس" أمس الأحد، للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، واللذين سيعقدان اليوم وغداً ستكون لها اثارها الايجابية والكبيرة لصالح الشعب السودانى وجميع شعوب القارة السمراء .

 

وقال " رضوان " فى بيان له أصدره اليوم ان حقوق الإنسان داخل السودان وعدد كبير من الدول الأفريقية شهدت تراجعاً كبيراً بسبب المشكلات والازمات التى عانت منها العديد من الدول الافريقية خاصة مشكلات النزاعات والحروب ومشكلات الفقر والمرض والجهل مؤكداً ان الرئيس السيسى لدية دراية كاملة بمشكلات وآمال وطموحات الشعوب الافريقية وحقها فى التنمية الشاملة واستغلال الطاقات الكامنة والثروات الطبيعية داخل العديد من دول القارة السمراء.

 

 

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وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح خلال رئاسته للاتحاد الافريقى العام قبل الماضى فى ان يتنصر لحقوق الانسان الافريقى كأول قائد عالمى وان يجعل لافريقيا صوتها المسموع عالمياً ، معرباً عن ثقته التامة فى أن مشاركة الرئيس السيسى فى قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية سوف تحقق نتائج ايجابية كبيرة وتسهم بشكل كبير في توفير قوة دفع فعالة للشراكة بين البلدين من ناحية وبين فرنسا والقارة الأفريقية من ناحية أخرى .

 

 

 وطالب النائب طارق رضوان بضرورة ان يهتم المؤتمرين باسقاط الديون السودانية والافريقية خاصة بعد مواجهة الاقتصاد السودانى والاقتصاد الافريقى للعديد من الازمات والمشكلات فى ظل انتشار فيروس كورونا مؤكداً ضرورة توجيه الاستثمارات الاجنبية الى كل من السودان ودول القارة السمراء لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية وغيرها من أجل مواجهة ازمة البطالة الطاحنة داخل افريقيا.

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