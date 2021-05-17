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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أشهر 3 سيارات suv فى الإمارات .. تقرير

صدى البلد

تعتبر السيارات الـ suv ذات شهر عالية ، فى دول الخليج وبالأخص فى دولة الإمارات العربية ، بسبب عشق مواطنيها لها ، وتلبيتها لكافة مطالبهم فى السيارات العالية أو المرتفعة.

 

وخلال التقرير التالى سنستعرض عليكم أكثر  3 سيارات suv فى الإمارات شهرة خلال عام 2021 ، بالسعر والمواصفات .

 

1- Toyota RAV4

يأتى الشكل الخارجى للسيارة Toyota RAV4 ، بعجلات رياضية مقاس 18 بوصة ، و مصابيح ضبابية أمامية وخلفية ، أما المقصورة الداخلية فتتكون من نظام صوتي بـ 6 سماعات وشاشة بمقاس 7 بوصات ومستشعرات مطر .

 

وتضم عددا من وسائل الأمان والسلامة ، منها نظام المكابح والتوزيع الآلي ومكابح اليد الكهربائية مع تزويدها بنظام مانع السرقة.

 

وتستمد السيارة Toyota RAV4 قوتها من محرك بـ 4 أسطوانات سعة 2500 سي سي، ويولد قوة 203 أحصنة وعزم دوران 248 نيوتن. متر وناقل حركة آلي ثماني السرعات ودفع كلي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة.

 

إما عن سعر السيارة فى الإمارات ، فيأتي كالتالى :

-  L GX 2WD  موديل 2021 بسعر99,000  درهم

- L GXR 4X4 موديل 2021 بسعر 119,900 درهم

- L Adventure موديل 2021 بسعر 129.900 درهم

- L VXR Hybrid موديل 2021 بسعر 139,900 درهم

 

2- Kia Soul

تحظى نسخة عام 2021 بمنظومة تقنية مميزة، تشمل شاشة معلومات بقياس 7 بوصات، تدعمها أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو ، و شاشة معلومات بقياس يصل لـ 10.25 بوصة بالفئات المتقدمة من الطراز، وخاصية راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.

 

وتستمد السيارة Kia Soul قوتها من محرك توربيني ذو 4 إسطوانات، بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة 201 حصان، مع عزم دوران 195 لفة/قدم ، و تستهلك جالونا لكل 27 ميلا على الطريق داخل المدن.

 

أما عن سعر السيارة فى الإمارات ، فيأتي كالتالى :

-  MPI موديل 2021 بسعر 70,000 درهم

 

3- Hyundai Kona

تعد كواحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي الصغيرة تتميز هذه الكروس أوفر الصغيرة بقيادة سلسة و تحكم هادئ و مقصورة داخلية جميلة و راقية، مما يجعلها واحدة من أفضل السيارات المتوازنة في فئتها.

 

وتستمد Hyundai Kona قوتها من محركين، الأول بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر يولد قوة 103 أحصنة وعزم دوران 147 نيوتن متر، والآخر كهربائي يقوة 43 حصانا وعزم 170 نيوتن متر، ويصل إجمالي قوة السيارة إلى 139 حصانا، مع التمتع بناقل حركة آلي مزود بـ6 سرعات ، ويبلغ تسارع السيارة 11.2 ثانية لـ 100/ كيلومتر/ ساعة .

 

اما عن سعر السيارة فى الإمارات ، فيأتي كالتالى :

- LIMITED موديل 2021 بسعر 62,000 درهم

- TURBO SE موديل 2021 بسعر 71,000 درهم

- ULTIMATE 2021 موديل 2021 بسعر 80,000 درهم

-  TURBO SEL موديل 2021 بسعر 92,000 درهم

SUV دول الخليج دولة الامارات الامارات Toyota RAV4 Kia Soul Hyundai Kona

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