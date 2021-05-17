عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طفل يتبرع بـ مصروفه لـ مستشفي سرطان الأقصر.. وهذا ما فعله للمرضى

طفل يتبرع «بحصالته»
طفل يتبرع «بحصالته» ويغنى ويعزف لأطفال مستشفي سرطان الأقصر

على أنغام الموسيقي، وبأغانٍ مبهجة، شارك الطفل يوسف أحمد، أطفال مستشفي شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالصعيد فرحتهم بالعيد، خاصة الذين لم يتمكنوا من قضاء العيد وسط أسرهم.

تموين الأقصر: صرفنا 39.8 مليون رغيف خلال فترة العيد

استمرار الحملات المكثفة بمدن الأقصر للتأكد من تطبيق قرارات رئيس الوزراء لمواجهة كورونا

يوسف ، الذى أتم عامه الحادى عشر منذ أسابيع قليلة، فضل قضاء جزء من إجازة العيد مع الأطفال المرضي بالمستشفي والتخفيف عنهم من خلال اللعب والموسيقي وتفاعلوا معه وشاركوه الغناء.

وغنى يوسف مع الأطفال بالمستشفي عددا من الأغانى الوطنية وبعض أغاني المطربين الشباب.

 

والتقط الاطفال المرضي بالمستشفي صورا تذكارية مع يوسف ووجهوا له الشكر على مبادرته وطالبوه بتكرار الزيارة.

 

وقال يوسف أحمد ، عرفت المستشفي  من حديث والدى عنها وقررت زيارتها، والتبرع بمصروفي الذى جمعته طوال الفترة الماضية كجزء بسيط لدعم المستشفي ودعم مرضي السرطان في الصعيد ، مشيرا أنه حاول إسعاد الأطفال من خلال الغناء وتعليمهم الموسيقي.

 

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن مبادرة الطفل يوسف برغم بساطتها إلا أنها اسعدت الأطفال بالمستشفي وظهر ذلك من خلال التفاعل معه ومع ما قدمه من أغانٍ وألحان، ووجه فؤاد الشكر للطفل يوسف أحمد على مبادرته واهتمامه وتبرعه بمصروفه لدعم المستشفي ودعم المرضي.

IMG-20210517-WA0018
IMG-20210517-WA0018
IMG-20210517-WA0009
IMG-20210517-WA0009
IMG-20210517-WA0012
IMG-20210517-WA0012
IMG-20210517-WA0017
IMG-20210517-WA0017
IMG-20210517-WA0015
IMG-20210517-WA0015
IMG-20210517-WA0010
IMG-20210517-WA0010
IMG-20210517-WA0011
IMG-20210517-WA0011
IMG-20210517-WA0014
IMG-20210517-WA0014
IMG-20210517-WA0016
IMG-20210517-WA0016
IMG-20210517-WA0013
IMG-20210517-WA0013
IMG-20210517-WA0007
IMG-20210517-WA0007
IMG-20210517-WA0008
IMG-20210517-WA0008
مستشفى سرطان الاقصر الغناء مرضى السرطان قرارات رئيس الوزراء لمواجهة كورونا الاطفال أنغام طفل

ترشيحاتنا

شاهد.. إصابة إسرائيليين في أسدود بصواريخ المقاومة الفلسطينية

حمد إبراهيم يشعل مران الإسماعيلى قبل مواجهة المقاولون العرب

مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون لإصدار الصكوك السيادية

النائب العام يحيل واقعة إهانة رئيس جامعة المنصورة علي قناة فضائية للجنايات

الحارس البديل كابوس يزعج الأندية.. لُعبة "القط والفار" فى الزمالك.. لطفي يحرج الشناوي فى الأهلى.. وأخطاء إكرامى تثير الغضب فى بيراميدز

بدون لمس هاتفك.. كيفية التقاط أفضل صور بكاميرا آيفون عن بعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرجانى ساسى يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

مصر تستقبل غدا أول شحنة مواد خام لتصنيع لقاح "سينوفاك"

أزمة فنية فى الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

شاهد| بلطجي يفرض إتاوات في الجمالية بالسلاح.. وأمن القاهرة يضبطه

مجلس الوزراء يزف بشرى لأهالي الجيزة

تحطيم أسطورة هنري وآلان شيرر .. إنجاز تاريخي ينتظر محمد صلاح بالدوري الإنجليزي

بترقص ليه .. شوبير يفتح النار على شريف إكرامي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

اﻟﻤﺰﻳﺪ