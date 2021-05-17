طفل يتبرع بـ مصروفه لـ مستشفي سرطان الأقصر.. وهذا ما فعله للمرضى

على أنغام الموسيقي، وبأغانٍ مبهجة، شارك الطفل يوسف أحمد، أطفال مستشفي شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالصعيد فرحتهم بالعيد، خاصة الذين لم يتمكنوا من قضاء العيد وسط أسرهم.

يوسف ، الذى أتم عامه الحادى عشر منذ أسابيع قليلة، فضل قضاء جزء من إجازة العيد مع الأطفال المرضي بالمستشفي والتخفيف عنهم من خلال اللعب والموسيقي وتفاعلوا معه وشاركوه الغناء.

وغنى يوسف مع الأطفال بالمستشفي عددا من الأغانى الوطنية وبعض أغاني المطربين الشباب.

والتقط الاطفال المرضي بالمستشفي صورا تذكارية مع يوسف ووجهوا له الشكر على مبادرته وطالبوه بتكرار الزيارة.

وقال يوسف أحمد ، عرفت المستشفي من حديث والدى عنها وقررت زيارتها، والتبرع بمصروفي الذى جمعته طوال الفترة الماضية كجزء بسيط لدعم المستشفي ودعم مرضي السرطان في الصعيد ، مشيرا أنه حاول إسعاد الأطفال من خلال الغناء وتعليمهم الموسيقي.

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن مبادرة الطفل يوسف برغم بساطتها إلا أنها اسعدت الأطفال بالمستشفي وظهر ذلك من خلال التفاعل معه ومع ما قدمه من أغانٍ وألحان، ووجه فؤاد الشكر للطفل يوسف أحمد على مبادرته واهتمامه وتبرعه بمصروفه لدعم المستشفي ودعم المرضي.

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