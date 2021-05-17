غلق وتشميع 5 قاعات أفراح مخالفة للإجراءات الاحترازية بـ قنا

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الإثنين، ٥ قاعات أفراح حرر محاضر لهم، لعدم اتخاذهم الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، علي أن يتم غلق باقي القاعات المخالفة لاحقاً.

جاء ذلك بحضور المهندسة إسلام محمود، مسؤول البيئة، و مبارك عبدالعاطي، ممثل الشئون القانونية، و جمال محمد، مدير قسم الإشغالات، و علاء محمد، مدير إدارة الأزمات، و سعد سيد، مدير المتابعة بالوحدة، والأمين عماد حمدي، شرطة المرافق.

وجرى اتخاذ هذه الإجراءات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1246/ 2020، وقرار محافظ قنا رقم 260 / 2020 بشأن إصدار قرار غلق للمخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا وذلك بالمخالفة للقانون.

و أشار أشرف أنور، القائم بأعمال رئيس المدينة، إلى أن الحملات مستمرة لمتابعة الأماكن المخالفة، و تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية.

و كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أغلقت عدد من القاعات خلال الفترة الماضية، لمخالفتهم أيضاً للإجراءات الإحترازية المنصوص عليها من قبل مجلس الوزراء.

غلق و تشميع ٥ قاعات أفراح

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