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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رمز مهم جدا لمصر.. هالة صدقي تهنئ الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده

صدى البلد

هنأت الفنانة هالة صدقي الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورة تجمعهما من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت له من خلال الصورة :"زعيمنا الفني ورمز مهم جدا لمصر كل سنه وانت طيب ودائما بتسعدنا بتاريخك المشرف".

 

ويُصادف اليوم الاثنين ، عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ ٨١ و الذي وُلد 17 مايو من عام 1940، حيث يعد أحد أعمدة الفن وأيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي.


الزعيم صاحب الـ81 عامًا، بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج، كما حصل على الوسام الوطني للإستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.

هالة صدقي عادل إمام

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