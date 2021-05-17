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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

على مساحة 745 مترا.. إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

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في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( الدلنجات  – كوم حمادة – شبراخيت - كفر الدوار )، اليوم الإثنين، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 4 حالات تعدي على مساحة  745 م2 عبارة عن الآتي :-

-  إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 300 متر  بقرية كوم زمران بالدلنجات عباره عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية

- إزالة حاله تعدي  في المهد علي الأرض الزراعيه  بمساحه 175 متر بقرية البريجات بكوم حماده عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمؤن والأسمنت.

-  فك شد خشبيه  بمساحة 150 م بالدور الثاني علوي بقريه لقانه بشبراخيت .

- إزالة حالة تعدي بأحد العقارات بمساحة 120 مترا بعزبة خالد بكفر الدوار عبارة عن "شدة خشبية وجدران".

 

محافظ البحيرة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية قانون التصالح اخبار المحافظات البحيرة

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