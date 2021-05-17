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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بدون لمس هاتفك.. كيفية التقاط أفضل صور بكاميرا آيفون عن بعد

كيفية التقاط أفضل
كيفية التقاط أفضل صور بكاميرا آيفون من بعد

قد يجد البعض أحيانا صعوبة فى حمل هاتفه الآيفون للقيام بالتقاط صورة ما بكاميرا الهاتف، وتتعدد الأسباب وراء عدم الرغبة في حمل هاتفك الآيفون وفى نفس الوقت قد تحتاج إلى التقاط صورة ثابتة ومثالية. 


ويفكر الكثير من المستخدمين فى كيفية التقاط صور جيدة بكاميرا هواتفهم الآيفون من خلال تثبيت الهاتف على شئ ما دون تحريكه وبدون لمسه على الإطلاق، ولكن قد يجدون أن هذا الأمر مستحيل، ولكن توجد بالفعل عدة طرق مختلفة لتشغيل كاميرا هاتف الآيفون والتقاط صور بها لمسة الآيفون على الإطلاق. 

لهذا السبب .. تحذير للملايين من مستخدمى هواتف آيفون


وبحسب موقع Macworld فإن هناك عددا من الطرق التى يمكن من خلالها التقاط صور جيدة للغاية بدون لمس الآيفون والتحكم به من بعد من خلال : 

التقاط صور من كاميرا آيفون باستخدام التحكم الصوتي

Using FiLMiC Pro to Control Your iPhone or iPad Camera – The Sweet Setup

مع فتح تطبيق الكاميرا على هاتفك الآيفون يمكنك الضغط على زر رفع الصوت أو خفض مستوى الصوت لتوجيه شاتر الكاميرا ، والذي قد يكون خيارًا أفضل من النقر على الشاشة. حيث أنه يتطلب منك لمس هاتفك، وللتغلب على ذلك قم  بتنشيط أحد أزرار الصوت عن بُعد ، وهو ما يمكنك القيام به عن طريق الصوت، من خلال : 


على هاتفك الآيفون ، انتقل إلى "الإعدادات" ثم "إمكانية الوصول" ثم "التحكم الصوتي"، وقم بتشغيل مفتاح التحكم الصوتي، ثم افتح تطبيق الكاميرا وحدد اللقطة، و قل "ارفع مستوى الصوت" أو "اخفض مستوى الصوت" ، وسيتم تشغيل الغالق بدلاً من ذلك، وتذكر إيقاف تشغيل التحكم الصوتي عند الانتهاء. 


التقاط صور من كاميرا آيفون باستخدام المساعد الصوتى Siri 

Moment Pro camera app for iOS and Android: Take control of your smartphone's camera | ZDNet


و يمكنك اللجوء إلى اختصار Siri المدمج المسمى "Say Cheese"، من خلال اتح تطبيق Shortcuts على هاتفك  الآيفون وانتقل إلى المعرض، في البحث ، اكتب الاسم "Say Cheese"، واضغط على الاختصار لفتحه ثم اضغط على زر إضافة اختصار، وسيطلب منك Siri منحه الإذن للوصول إلى الكاميرا وصورك، اضغط على موافق.

 

التقاط صور من كاميرا آيفون باستخدم جهاز التحكم عن بعد لشاتر الكاميرا

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والذى يمكنه بالاتصال بهاتفك الآيفون الخاص بك عبر البلوتوث، حيث  ستجد مجموعة متنوعة من أجهزة التحكم يمكنك شرائها، حيث يكون من السهل استخدامها من خلال  انقر فوق الزر الخاص بك عندما تكون جاهزًا ، وسيتم التقاط الصورة تلقائيًا. 


التقاط صور من كاميرا آيفون من ساعة آبل الذكية

A true all-day assistant: The compelling argument for a camera in the Apple Watch - 9to5Mac


ويمكن لمالكي ساعة آبل الذكية Apple Watch التقاط صورة على هاتف آيفون الخاص بهم عن بُعد باستخدام تطبيق الكاميرا الخاص بالساعة ، مع استكمال بخيارات التحكم في المؤقت والفلاش و Live Photo و HDRوذلك من خلال : 


افتح تطبيق الكاميرا على ساعتك، و اضغط على زر الغالق. بشكل افتراضي ، تستخدم اللقطة مؤقتًا ذاتيًا لتنطلق في غضون ثلاث ثوانٍ ، ولكن يمكنك تغيير ذلك والإعدادات الأخرى. 


اضغط على أيقونة الحذف ثلاثية النقاط. ، ويمكنك إيقاف تشغيل المؤقت ، والتبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية ، وتشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله أو تحويله  إلى تلقائي ، وتشغيل Live Photo أو إيقاف تشغيله أو إلى Auto ، وتشغيل HDR أو إيقاف تشغيله. 
 

كاميرا آيفون التقاط صور آيفون التصوير من بعد هواتف آيفون بدون لمس كامير آيفون شاتر كاميرا آيفون

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