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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس السيسي

وصول الرئيس السيسي إلى قصر الإليزيه لبدء انطلاق القمة المصرية الفرنسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى قصر الإليزيه لعقد قمة مع نظيره الفرنسي ماكرون.

 

وبدأت اليوم الاثنين، في العاصمة الفرنسية باريس، جلسات مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطى فى السودان، والذى يهدف إلى التطبيع الكامل للخرطوم مع المجتمع الدولى وتنوير المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص والمصرفيين بالإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها حكومة السودان.

 

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، بثا مباشرا لوقائع المؤتمر من باريس، حيث يأمل السودان في جذب المستثمرين والحصول على تعهدات بسداد متأخراته لصندوق النقد الدولي.

 

ونقلت الوكالة عن وزير المالية الفرنسى برونو لومير، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن اليوم أن بلاده ستوفر 1.5 مليار دولار كقرض تجسيرى لتسديد متأخرات السودان لصندوق النقد الدولى.

 

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر "دعم المرحلة الانتقالية بالسودان"، والذي يحضره نحو قادة 15 دولة إفريقية.

 

وعٌرض في مؤتمر اليوم، فيلم تعريفي عن السودان، يهدف لتقديم البلاد بشكل جديد كدولة غنية بالموارد الطبيعية والثقافات المتنوعة، كما يهدف أيضا لجذب الاستثمارات والسياحة.

 

ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بجهود فرنسا في دعم التحول الديمقراطي بالسودان، معربا عن امتنانه للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لتنظيمه هذا المؤتمر.

قصر الإليزيه الفرنسي ماكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الفرنسية باريس المجتمع الدولي

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