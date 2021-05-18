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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما حكم قول "لا قدر الله" في الحديث؟.. الإفتاء تجيب

حكم قول لا قدر الله
حكم قول لا قدر الله

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "ما حكم التلفظ بـ "لا قدر الله" في الحديث؟".

وأجابت لجنة الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: إنه لا حرج في التلفُّظ بهذه الكلمة؛ فإنها دعاءٌ مشروع، والدعاء قدرٌ من أقدار الله تعالى.

وأضافت لجنة الفتاوى عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء أنه إذا خشي الإنسان أن يصيبه مكروه فمن المستحب أن يدعو الله تعالى أن يصرف عنه شر ما يخشاه، فعَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَا يَرُدُّ القَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيدُ فِي العُمرِ إِلَّا البِرُّ» أخرجه الترمذي في "سننه".


وأوضحت أن الإنسان لا يدري ما كُتب له، ولذلك ينبغي ألا يتهاون في الدعاء قبل نزول البلاء أو بعده؛ فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَا يُغْنِي حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ، وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنْزِلُ فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك"، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

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حكم قول كلمة “وحياتك”
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كلمة "وحياتك" ليست من قبيل الحلف بغير الله، وهي من سبق اللسان.


وأضاف ممدوح، أن النبي الكريم قال لأحد الصحابة، "أفلح وأبيه إن صدق" فهذا على ما جرت عليه عادة العرب وجملة النبي تساوي كلمتنا اليوم "وحياتك".


وسخر أمين الفتوى ممن يفسرون حديث النبي الذي يقول فيه "من حلف بغير الله فقد أشرك" بشكل خطأ، قائلا "هتلاقي الناس اللي بيشددوا على الناس هيقولوا إلحق الشيخ أشرك لأنه حلف بغير الله".


حكم الحلف بغير الله 

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن الأئمة الأربعة أجمعوا على كراهة الحلف بغير الله وليس حراما، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم "فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" رواه مسلم.


أضاف جمعة أن حديث: "من حلف بغير الله فقد أشرك" ضعيف ولم يرد به سند ، مؤكدا ان النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله ذات مره قائلا: "أفلح وأبيه إن صدق" وهو ما يؤكد أن الحلف بغير الله ليس شركا، كما أن الله تعالى حلف بالمخلوقات كما في قوله: "والضحى والليل والفجر والشمس".

لا قدر الله وحياتك الحلف بغير الله دار الإفتاء فتاوي وأحكام لجنة الفتاوى الإلكترونية

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