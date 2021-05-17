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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد جراحة استئصال الورم الخبيث ...رسالة مؤثرة من الإعلامية أسماء مصطفى

صدى البلد

وجهت الإعلامية أسماء مصطفي رسالة مؤثرة مطالبة جمهورها  بالدعاء بعد خضوعها لعملية استئصال الورم الخبيث.

و كتبت أسماء مصطفي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : توكلت عليك يا رب، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أول جرعة في العلاج الجديد، لا راد لقضاء الله إلا بقدر الله"

و كانت قد  أعلنت الإعلامية أسماء مصطفى، عن خضوعها خلال ساعات لعملية جراحية، لاستئصال ورم خبيث، ونشرت تدوينة عبر حسابها الشخصى على فيسبوك .

وكتبت أسماء مصطفى: “بعد ساعات سأكون بين يدي الرحمن لاجراء جراحة دقيقة للتخلص من ورم خبيث.. أسالكم الدعاء لله الشافي المعافي أن أخرج منها بسلام، لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يارب أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليّ بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيّ جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسني ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، واشفني واعف عني، واشملني بعطفك ومغفرتك، وتولّني برحمتك يا أرحم الراحمين".

ويذكر ان   أعلنت الإعلامية أسماء مصطفى ،اصابتها بمرض السرطان ، قائلة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "أنا حالى حال ناس غيرى كتير  بيمروا بمعركة مع المرض اللعين ، الإسم صعب معلش وأنا منهم بحاول وبكافح وربنا كريم صحيح المشوار لسه طويل والشفا بايدين ربنا وحده وما علينا غير اننا ناخد بالاسباب" .

 

وأضافت : “ أنا بعتذر طول الفترة الى فاتت عن الاختفاء وعدم الرد غصب عنى الحقيقة إنى بقالى كام شهر مش عارفة أرد او اكتب اقول ايه لمعظم الناس وده كان علشان امى وعيلتى لحد ما يستوعبوا القصة وبعد ما عرفت ورضيت خلاص مش فارق معايا خلاص ".


وتابعت : “ أنا حالى حال ناس غيرى كتير  بيمروا بمعركة مع المرض اللعين الإسم صعب معلش وأنا منهم بحاول وبكافح وربنا كريم صحيح المشوار لسه طويل والشفا بايدين ربنا وحده وما علينا غير إننا ناخد بالأسباب ونرضى بقضاء الله ونساله اللطف فيه مش عايزة حد يزعل أنا بس محتاجة الدعاء  لإنى مؤمنة إنه بيغير القدر أنا قطعت مسافة كويسة فى رحلة العلاج الحمد لله ولسه فى خطوات تانية ربنا يسهل فى انتظار تحديد ميعاد العملية علشان كدة عدم ظهورى هيطول  رجاء تانى محدش يتضايق فضلا الدعاء”.

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