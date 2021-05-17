تقديم الخدمات الطبية لـ 664 ألف سيدة لدعم صحة المرأة بالمنيا

تواصل الفرق الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتقديم أوجه الرعاية الصحية، والخدمات الطبية، والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن إجمالي عدد السيدات اللاتي قمن بإجراء الفحوصات الطبية بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، خلال شهر ابريل الماضي، بلغ 50 ألف سيدة، ليصل الإجمالي الى 664 ألفا و235 سيدة، بنطاق المحافظة، منذ بداية المبادرة، مشيراً الى استمرار فعاليات مبادرة دعم صحة المرأة بجميع الوحدات الصحية على مستوى جميع مراكز المحافظة.

من جانبه اوضح الدكتور أحمد خليل، مدير ادارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة، أن المبادرة هدفها الكشف على الامراض المزمنة الغير سارية مثل امراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وامراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي في الدم واجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوي حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل اشعات، وتحاليل متقدمة الى مركز الاورام بالمنيا لعمل اللازم مجاناً، مشيراً الى انه تم وصول 260 جهاز قياس نسبة الكرياتينين في الدم، في اطار دعم وزارة الصحة للمحافظة، وسيتم توزيعها على الفرق المشاركة في مبادرة علاج الامراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي.

ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالاستمرار في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش، والمتابعة المستمرة والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية ووسائل النقل، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة لاستمرار حملات إزالة التعديات ورفع المخلفات الصلبة والصيانة الدورية لأعمده الانارة.

حيث واصلت الوحدات المحلية التسع جهودها في متابعة عدد من القطاعات العامة ، فمن جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حملة مكبرة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق بحي غرب المدينة، كما تم رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بقريتي تله وصفط الخمار ونقلها للظهير الصحراوي باستخدام معدات الوحدة المحلية، كما تم إيقاف حالتي تعد بالبناء المخالف والعشوائي بقريتي البرجاية وزهرة، بالإضافة لأجراء اعمال الصيانة الدورية لاعمدة الانارة، حيث تم تركيب 30 كشاف بطريق دماريس – البرجاية، كما تم تحرير 9 غرامات فورية لعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حملة مرورية على مقر الوحدات المحلية القروية للوقوف على الاحتياجات الفعلية وتحقيق الانضباط، كما تم رفع تراكمات القمامة من المدخل القبلي للمركز وبقري القمادير ومنشأة الشريعي وبني غني، كما تم تحرير 4 مخالفات لمحال تجارية خالفت مواعيد الغلق، وتحرير 8 غرامات فورية، وتواصل الوحدات المحلية لمركزي مطاي وديرمواس وابوقرقاص وملوي ومغاغة ، تنفيذ حملات رفع تراكمات القمامة والنظافة العامة بالقري التابعة للمركز، كما تم تحرير 12 مخالفة لمحال تجارية لاختراق مواعيد الغلق المحددة، منها 6 مخالفات بمركز مطاي، و6 مخالفات بمركز ديرمواس.

