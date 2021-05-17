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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الطفل يزن..معبر رفح يستقبل أول جريح للعلاج في مستشفي العريش

اوا جريح يصل الي
اوا جريح يصل الي مصر لتلقي العلاج

استقبل معبر رفح البري أول حالة جريح لطفل يدعي يزن وهو في طريقه للعلاج في مستشفي العريش العام.


وبدأ وصول الجرحى والمصابين الفلسطينيين من  قطاع غزة الي مصر عن طريق ميناء رفح البري لتلقي العلاج في مستشفيات شمال سيناء العريش وبئر العبد والشيخ زويد، بناء علي توجيهات الرئيس السيسي .
 

 

٣ مستشفيات :

واستعدت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف شمال سيناء،  الي معبر رفح البري  لنقل جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم،  لعلاجهم في المستشفيات المصرية ، حيث خصصت جمهورية مصر العربية ثلاث مستشفيات  لاستقبالهم  و علاجهم و هي العريش و بير العبد و الإسماعيلية .

وكان قد وصل وفد طبي من قيادات هيئة أسعاف مصر لمستشفي رفح العام أستعدادا لأستقبال جرحي قطاع غزة وتمركزت 15 سيارة اسعاف  برفح.

كما   تواجد الطاقم الطبي وسيارات الإسعاف في ميناء رفح البري للإشراف على نقل المصابين القادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية 
 

رفح جريح طفل مستشفي العريش

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