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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الطيران: اجراءات مشتركة في المطارات وبالطائرات بين مصر والإمارات لمواجهة كورونا

معرض السفر العربي
معرض السفر العربي

التقي اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والطيران.


جاء ذلك ضمن اللقاءات الرسمية التي تم عقدها على هامش مشاركة وزيري السياحة والآثار والطيران المدني في فعاليات النسخة 28 من الملتقى العربي للسياحة والسفر ATM 2021 والذي يعُقد خلال الفترة من 16-19 مايو الجاري بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.


و استهل الدكتور خالد العناني اللقاء  بتهنئة سمو شيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم علي التنظيم و التجهيز الجيد للملتقي العربي للسياحة و السفر، مشيرًا إلى تجربة مصر والإمارات العربية المتحدة في احتواء أزمة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها وما قامت به الدولتين من جهود لتعافي القطاع السياحي بهما حيث تبنى الدولتين نهج وسياسة واحدة في استئناف حركة السياحة الي بلادهما في ظل تداعيات هذه الأزمة، حيث حققا المعادلة الصعبة بين الحفاظ على الصناعة واستمرارها والحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين بكل منهما.

وزير السياحة يعقد عددا من اللقاءات المهنية المكثفة مع ممثلي كبري منظمي الرحلات وشركات الطيران والفنادق في السوق العربية

مصر للطيران تشارك في معرض سوق السفر العربي بدبي ATM

ومن جانبه أثنى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني على نجاح فعاليات معرض السفر العربى ATM وخروجه بصوره مشرفة تليق بدولة الامارات، وأضاف أن مصر والامارات  تجمعهما علاقات ثنائية وطيدة وتتمتعان بتاريخ عريق فضلاً عن التعاون المثمر بين البلدين فى مجالات النقل الجوى المختلفة حيث أن مصر تعد من أهم الأسواق التجارية لدولة الإمارات ، وأكد وزير الطيران أن مصر والإمارات اتخذا العديد من الإجراءات الإحترازية المكثفة للوقاية من فيروس كورونا بجميع  المطارات وعلى متن الطائرات للحفاظ على صحة وسلامة جميع  المسافرين فضلاً عن التنسيق المشترك بين الجانبين لتنشيط الحركة الجوية بين الدولتين الشقيقتين بشكل أمن .


وخلال اللقاء، رحب الشيخ رئيس هيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات  بالوزيرين المصريين معربا عن حب الشعب الإماراتي لمصر و شعبها.

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