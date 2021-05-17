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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أشرف أمين: قمة باريس تخدم مصالح مصر والسودان في حل أزمة سد النهضة

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين

أشاد النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالية للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في مؤتمر" باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان " وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، واللذين سيعقدان اليوم وغداً على التوالي، مؤكدا أن مصر تتجه بقوة لدعم القارة السمراء والحفاظ على استقرار دولها بعد سنوات من التهميش.


وأوضح أمين في بيان له، أن تحركات القيادة السياسية الأخيرة نحو أفريقيا وآخرها قمة باريس الحالية تخدم حل أزمة سد النهضة، الأمر الذي يؤكد الذكاء الاستراتيجي والسياسي التي تتعامل به الدولة مع الأزمة، مدللا على ذلك بالقضايا المهمة التى ناقشها الرئيس السيسى في العاصمة الفرنسية باريس مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وتبادل الرؤى فيما يخص تطورات ملف سد النهضة وتأكيد التوافق بين القاهرة والخرطوم حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي.

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وأكد النائب، على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف وهو ما تسعى إليه القاهرة بالتعاون مع الخرطوم، إلا أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على أزمة سد النهضة فقط بل تسعى مصر إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان، انطلاقا من العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين إلى جانب الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني.


وأشار أشرف أمين، إلى أن جولات الرئيس السيسي الخارجية ومشاركته في مختلف الفاعليات والمؤتمرات الخارجية التي تخدم القضايا الأفريقية والعربية، دليل على ريادة مصر ومكانتها الإقليمية والعالمية، فضلا عن حرص الدولة المصرية على استغلال مكانتها الدولية في حث المجتمع الدولي على دعم القضايا الأفريقية والعربية والعمل على حل الأزمات الموجودة على الساحة بهدف تحقيق الاستقرار والتنمية بالمنطقة. 

سد النهضة مجلس النواب الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر والسودان

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