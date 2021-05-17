الجرام يسجل 909 جنيهات.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الاثنين

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-5-2021 في مصر ارتفاعا جديدا مقارنة بالأسعار الأسبوع قبل الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 700 جنيه في مصر ووصل إلى 795 جنيها للجرام عيار 21.

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 :795 جنيها اليوم الاثنين 17-5-2021 بعد أن كان سعر جرام الذهب عيار 21 الأسبوع قبل الماضي 774 جنيها أي ارتفع 18 جنيها ، بينما سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي.

ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.



أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 795 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 909 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 833 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 795 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 681 جنيها