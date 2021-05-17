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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل يكشف آخر تطورات أعمال توسعة وصيانة الطريق الدائري.. صور

جولة وزير النقل اليوم
جولة وزير النقل اليوم

أجرى  الفريق مهندس كامل الوزير   وزير النقل يرافقه محافظ القليوبية و رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري ورؤساء الشركات المنفذة لمشروع   التطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى جولة تفقدية بمواقع وقطاعات المشروع المختلفة.


إطلع الوزير، خلال الجولة، على التقدم في أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والتقدم في سير وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير والتي  تقوم بها الهيئة العامة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة واطمئن على حصول قاطنيها على التعويض الذي حددته الجهات المعنية وفقاً للقانون.

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بدأت الجولة بمتابعة أعمال تنفيذ المسافة من نفق سعد الدين الشاذلي حتى طريق القاهرة – إسكندرية الزراعي؛ حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلي، وجاري الانتهاء من توسعة المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه، وتوسعة جميع الكباري في هذه المسافة.

 

ووجه الوزير بسرعة صيانة الدورانات للخلف في منطقة سعد الدين الشاذلي وتوسعة وتطوير مداخل طريق الإسماعيلية من الطريق الدائري.

 

كما تفقد الوزير أعمال تنفيذ كوبري السلام بمنطقة موقف العاشر، والذي يبلغ طوله 1300 متر وعرضه 30 مترا ويتم تنفيذه باستخدام الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد، والذي سيسهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية وتتسبب في حدوث عرقلة الحركة المرورية.بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج فى اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.


ووجه الوزير باتخاذ جميع إجراءات السلامة والأمان أثناء تنفيذ الكوبري وتكثيف الأعمال لسرعة نهو المشروع.

 

وعقب ذلك، تفقد وزير النقل أعمال تنفيذ وإنشاء كوبري المرج، الذي يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، والذي يخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، وسيمُر الكوبري أعلى محطة صرف المرج ومحطة مترو أنفاق المرج وموقف الأقاليم بالمرج.

 

وشدد الوزير على العمل على مدار الساعة للانتهاء من الكوبري الذي بلغت نسبة تنفيذه 95٪.

 

كما شملت الجولة تفقد كوبري مسطرد، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبرى الحالي ووجه الوزير بسرعة البدء في انشاء  المطالع والمنازل الجديدة للكوبري لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد – بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق.

 

كما  تابع الوزير أعمال نقل المرافق وأعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من إسكندرية الزراعى حتى تقاطع محور 26 يوليو بطول 15 كم
 

ووجه الوزير برفع كفاءة محور صفط اللبن واستكمال أعمال النيوجرسي في المسافة من محور ٢٦ يوليو حتى المريوطية و سرعة موافاته بدراسة متكاملة للإستغلال الأمثل لكافة المساحات الموجودة أسفل الكباري وخاصة أسفل الطريق الدائري.

 

بعدها توجه الوزير لتفقد  المسافة من الاوتوستراد حتى  المريوطية بطول 12 كم وتابع  التقدم في أعمال  تطوير تقاطع الطريق مع الاوتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التى تربط الكوبرى بطريق الاوتوستراد.


ووجه الوزير بتكثيف الاعمال  على مدار الساعة مدار الساعة والتطوير الفوري لأي منطقة يتم الانتهاء من نقل المرافق بها أو إزالة العقارات الواقعة في نطاق التطوير وتكثيف أعمال كما تابع الوزير  تنفيذ خطة تطوير وتدعيم نظام الانارة على الطريق.

 

وأكد وزير النقل على هامش جولته في تصريحات صحفية أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب سيصبح 8 حارات بكل اتجاه، حيث يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبرى الحالى.

 

وأشار إلى أن خطة تطوير الطريق  تشمل ايضا منع وقوف الميكروباص أعلى الطريق لتحقيق السيولة المرورية به، واستخدام المركبات المطالع والمنازل للوصول للمواقف أسفل الطريق، مضيفا انه روعي في الاعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق  الإنشاء المستقبلي لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT والتي سيتم تسييرها على الطريق الدائري لتمثل طفرة كبيرة في وسائل المواصلات.

 

ولفت الوزير إلى اهمية هذه الأعمال حيث ستساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه  على مدار اليوم وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات والحد من الاثار البيئية السلبية
وأوضح وزير النقل انه جاري تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي ( ITS ) ليكون الطريق الدائري من أوائل الطرق في مصر الذي يستخدم عليه هذا النظام

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وزير النقل كامل الوزير تطوير الدائرى

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