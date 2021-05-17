طرح تتر مسلسل داون تاون بصوت وائل كفوري ..فيديو

طرحت مساء أمس شركة إنتاج المسلسل اللبناني داون تاون علي قناتها الرسمية باليوتيوب وكذلك المنصات أول تتر يقوم بغنائه الفنان اللبناني وائل كفوري رغم مشواره ومسيرته الفنية الطويلة وهو شارة المسلسل .

والأغنية بعنوان "كلنا مننجر" التي كتب كلماتها الشاعر علي المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، والتوزيع لجمال ياسين، ومن المقرر عرض المسلسل ابتداء من ٢٧ مايو علي أحد المنصات بعد أن تم تأجيله في رمضان بسبب عدم انتهاء التصوير الذي تأجل كثيرا لظروف البلاد والحجر الصحي التي سببته أزمة كورونا.

ويعد مسلسل داون تاون من توزيع رامي سنان. ويضم أسماء لامعة ومعروفة في مجال التمثيل منهم كارمن لبس، أمل بشوشة، سامر إسماعيل، ستيفاني صليبا، سارة ابي كنعان ومن إخراج زهير قنوع.

وتقول كلمات الأغنية:

كلنا مننجر نمشي بطريق بيبلش خير بتقلب شر.. وانت حر هالحياة كتير بتغري .. كوكبنا بيلف وبيدور.. وبدك ايانا نمشي دغري ونخلي الطابق مستور.



بدك للحق الناس بتكره كلمة لا ماشي الدنيا بالمقلوب.. كل شيء ممنوع مرغوب بطل فيه فرق كبير بين الباطل والحق.