الأرصاد تكشف عن طقس اليوم: حار نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 33

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم، الثلاثاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائلا للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون ليلا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة.



وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

العظمى الصغرى

القاهرة 33 19

الاسكندرية 27 18

وادى النطرون 31 19

طنطا 33 19

شبين الكوم 33 19

دمنهور 30 18

بلطيم 26 17

مطروح 25 18

السلوم 30 17

سيوة 31 16

بورسعيد 26 21

دمياط 26 20

الزقازيق 33 19

المنصورة 33 19

الاسماعيلية 32 18

السويس 33 19

العريش 26 19

رفح 26 18

رأس سدر 34 21

نخل 31 16

نويبع 35 25

طابا 31 21

كاترين 31 17

الطور 34 22

شرم الشيخ 39 26

الغردقة 39 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 33 19

بنى سويف 33 19

المنيا 34 20

أسيوط 34 20

سوهاج 35 21

قنا 37 23

الأقصر 38 23

أسوان 38 24

ادفو 39 24

أبوسمبل 37 23

الوادى الجديد 37 23

شلاتين 36 24

ابو رماد 35 23

حلايب 33 25

رأس حدربة 32 25



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 42 27

المدينة 42 26

الرياض 43 27

المنامة 38 30

ابوظبى 41 28

الدوحة 42 28

الكويت 45 28

دمشق 33 15

بيروت 24 21

عمان 30 16

القدس 25 16

غزة 26 18

بغداد 41 24

مسقط 35 32

صنعاء 28 17

الخرطوم 41 29

طرابلس 28 20

تونس 27 16

الجزائر 22 15

الرباط 26 15

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 28 10

اسطنبول 24 14

اسلام اباد 27 22

نيودلهى 35 24

جاكرتا 33 26

بكين 31 19

كوالالمبور 31 24

طوكيو 24 17

اثينا 29 17

روما 22 13

باريس 14 09

مدريد 27 13

برلين 15 08

لندن 16 08

مونتريال 25 15

موسكو 29 19

نيويورك 25 16

واشنطن 26 14

نواكشوط 32 23

اديس ابابا 25 12