فيديو مروع.. كلب ضال يلتهم طفلة أمام منزلها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مروع لطفلة تتعرض لهجوم شرس من أحد الكلاب الضالة، أثناء لعبها في أحد شوارع مدينة المستقبل.



و ظهرت الطفلة ، وهي تقف أمام منزلها ليهجم عليها الكلب الضال، ويلقي بها على الأرض ويواصل هجومه عليها بطريقة وحشية.

وظل الكلب يهاجم الطفلة لعدة دقائق، بينما هى تحاول المقاومة حتى قام الكلب بسحبها على الأرض وجرها بعيدا عن أعين المارة، ما جعل الطفلة تستلم له، واستمر ذلك الهجوم لعدة دقائق ، حتى رآها رجلين، وحاولها انقاذها في الوقت المناسب .

وعقب تداول فيديو هجوم الكلب على الطفلة، وجه عدد كبير من المواطنين نداءات استغاثة للمسئولين لسماع شكواهم وا لقضاء علي الكلاب الضالة المنتشرة في الشوارع في اسرع وقت ممكن.