بعد اكتشاف حالات.. نقيب المحامين ينبه من الشهادات المزورة بطلبات القيد

أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، تنبيهًا مهمًا بشأن بعض طلبات القيد بالجدول العام، حيث ثبت بالفحص والاستعلام أن شهادة الثانوية العامة فيها مزورة، وأهاب بأن هذا يعد جناية تزوير في محرر رسمي يعاقب عليها القانون وتعرض حاضر ومستقبل فاعلها للضياع .

وجاء نص التنبيه كالتالي:

تنبيه تكرر سلفًا .. فوجئت اليوم بعرض ثلاث ملفات بطلبات قيد بالجدول العام ــ ثبت بالفحص والاستعلام أن شهادة الثانوية العامة مزورة .

قال نقيب المحامين أهيب بأبنائنا وبناتنا التوقف عن هذا لأنهم يعرضون أنفسهم وحاضرهم ومستقبلهم للضياع ، بمحاكمتهم جنائيًا عن جناية التزوير فى محرر رسمى ، واستعماله .

وتابع : أملى كبير فى الاستجابة إلى هذه النصيحة ، وأنصح من عساه يكون أو تكون قد تقدم أو تقدمت بشهادة ثانوية عامة غير صحيحة ــ المبادرة بسحب أوراقه حتى لا يتعرض للمسئولية الجنائية .

من جانب أخر كان قد

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بتشكيل مجلس إدارة جديد لنادي محامي 6 ‏أكتوبر.

وجاء نص القرار كالآتي:‏بعد الاطلاع على قانون المحاماة ، وعلى قرارنا السابق في 1/10/2020 بتشكيل مجلس لإدارة نادي المحامين في 6 أكتوبر ‏لاستنقاذه من تردي الأحوال فيه، وتوقفه التام عن أداء الخدمات لتعطل ملاعبه وذبول الخضرة ‏وتهديد الأشجار بالسقوط بسبب قطع المياه عن النادي، وتردي أوضاع الإدارة.‏

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وبعد متابعة ما أنجزه مجلس الإدارة المعين، وما بذله من جهد في كشف سبب الأخطاء ‏الجسيمة في حساب استهلاك النادي للمياه، الأمر الذي حررت به خطابًا في 28/10/2020 إلى ‏الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أرفقنا به لسيادته المذكرة ‏التي أتتنا من مجلس إدارة النادي مشفوعة ببيان حصري للقيودات الخاطئة، موضح بها مواضع ‏هذا الإخلال الجسيم وسببه، بطلب التكرم بانتداب السيد الدكتور الوزير لجنة محايدة لبحث هذا ‏الموضوع، وتحديد القراءات الصحيحة لسحب المياه ، وإذ أسفرت انتخابات النقابات الفرعية عن انتخاب مجلس إدارة جديد لنقابة جنوب الجيزة، ‏الأمر الذي استحسن معه مجلس إدارة النادي المعين بقرارنا - أن يتقدم إلينا باستقالة، ليتيح ‏لمجلس النقابة الجديدة أن ينظم الأمور بما يراه. ‏

‏ ولما كنت قد رفضت الاستقالة، وأرجأت النظر في الأمر لعقد اجتماع مشترك يتم فيه التوافق ‏مع الأستاذ نقيب جنوب الجيزة على تشكيل مجلس لإدارة النادي يجمع بين مجلس النقابة ‏ومجلس الإدارة الذي بذل جهودًا محل تقدير.‏

‏ وحيث التقى بنا اليوم بمكتبنا الأستاذ جمال عمر البغدادي نقيب جنوب الجيزة، والأستاذ جمعه ‏الزعويلي وكيل المجلس، حيث ناقشت معهما الأمور وتوافقنا على تشكيل مجلس إدارة النادي ‏من الآتين بعد:‏

أولًا: تشكيل المجلس من جمال عمر البغدادي نقيب جنوب الجيزة رئيسًا للمجلس ‏و أشرف عبدالله أمين عام نقابة جنوب الجيزة نائب الرئيس ومحمد الفخراني أمين صندوق نقابة جنوب الجيزة ‏

أمينًا لصندوق النادى و هاني درديري المحامي عضوًا، و شافعي زيدان المحامي عضوًا و جمعة الزعويلي وكيل نقابة جنوب الجيزة عضوًا و عماد عويان أمين صندوق نقابة جنوب الجيزة عضوًا .

‏ ثانيًا: تعرض أعمال وقرارات المجلس على الأستاذ نقيب المحامين للاتفاق والتنسيق.‏