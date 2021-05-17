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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

اشمعنى| خالد الغندور يفتح النار على الجبلاية بسبب الأهلي .. تفاصيل

خالد الغندور
خالد الغندور

هاجم الإعلامى خالد الغندور مسئولى اتحاد كرة القدم بعد قرار منح الأهلى لقب بطولة  مواليد 2006 بنظام القرعة على حساب الإنتاج الحربي بعد تعادلها فى نفس عدد رصيد النقاط .

الأهلى مواليد ٢٠٠٦ أنهى البطولة، وهو يتربع على صدارة الترتيب متساويًا مع الإنتاج الحربي برصيد١٩ نقطة لكل منهما، وسجل كل فريق ١٧ هدفاً مقابل ١٢ هدفاً في مرماه، ليتساوى الفريقان في عدد النقاط ونتائج المواجهات المباشرة وفارق الأهداف، والأهداف المسجلة وأيضا التي استقبلها كل فريق، ليتم اللجوء للقرعة وفقاً للائحة اتحاد الكرة، والتي حسمت اللقب للأهلي. 

 

وأصبح الأهلى مواليد ٢٠٠٦ ،ثاني فريق من قطاع الناشئين بالأهلي يحسم لقب بطولة الجمهورية، بعد فريق مواليد ٢٠٠١. 

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى قائلا : " اتحاد الكرة حدد ماتش فاصل مواليد 99 بين الأهلى والزمالك .. و 2006 عمل قرعة بين الأهلي والإنتاج الحربي ، وطبعا القرعة خلت الأهلى البطل بدون ماتش فاصل اشمعنى .. حد فاهم حاجة " .

وحدد مسئولو اتحاد كرة القدم موعد إقامة المباراة الفاصلة لقمة دوري الشباب بين الأهلي والزمالك، بعد اتخاذ قرار خلال الفترة الماضية بإقامة لقاء فاصل وعدم منح درع الدوري لفريق من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد على إقامة المباراة الفاصلة لتحديد بطل دوري الشباب يوم 26 مايو الجاري، على ملعب ستاد السكة الحديد.
وفى هذا السياق ، علق طارق يحيى، مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، على قرار اتحاد الكرة بإقامة مباراة نهائية وفاصلة بين الأهلى والزمالك مواليد 1999 في 26 مايو الجاري.

وقال  طارق يحيي : "إحنا كنا بنلعب على لائحة معروفة قبل انطلاق المسابقة، ولما تساوى القطبين في النقاط شُرعت لائحة جديدة دون إبلاغنا بها قبل وأثناء الموسم".

خالد الغندور الأهلى إتحاد كرة القدم الزمالك الدوري المصري

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