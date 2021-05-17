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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يغادر قصر الإليزيه بعد الاجتماع مع ماكرون

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد مراسل إكسترا نيوز في باريس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي غادر منذ لحظات قصر الإليزيه بعد لقائه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود المصرية ورؤيتها للخروج من الأزمة.


وأضاف مراسل إكسترا نيوز، أن فرنسا ثمنت جهود مصر وأكدت أن مصر لها أهمية كبيرة في تسوية الصراع على أساس حل الدولتين، الذى يدعمه البلدين.

 

وبدأت اليوم الاثنين، في العاصمة الفرنسية باريس، جلسات مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطى فى السودان والذى يهدف إلى التطبيع الكامل للخرطوم مع المجتمع الدولى وتنوير المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص والمصرفيين بالإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها حكومة السودان.

 

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، بثا مباشرا لوقائع المؤتمر من باريس، حيث يأمل السودان في جذب المستثمرين والحصول على تعهدات بسداد متأخراته لصندوق النقد الدولي.

 

ونقلت الوكالة عن وزير المالية الفرنسى برونو لومير، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن اليوم أن بلاده ستوفر 1.5 مليار دولار كقرض تجسيرى لتسديد متأخرات السودان لصندوق النقد الدولى.

 

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر "دعم المرحلة الانتقالية بالسودان"، والذي يحضره نحو قادة 15 دولة إفريقية.

 

وعٌرض في مؤتمر اليوم، فيلم تعريفي عن السودان، يهدف لتقديم البلاد بشكل جديد كدولة غنية بالموارد الطبيعية والثقافات المتنوعة، كما يهدف أيضا لجذب الاستثمارات والسياحة.

 

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بجهود فرنسا في دعم التحول الديمقراطي بالسودان، معربا عن امتنانه للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لتنظيمه هذا المؤتمر.

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