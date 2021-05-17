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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 غيابات مؤثرة لـ الزمالك فى مباراة طلائع الجيش

صدى البلد

يفتقد الزمالك لثلاثة لاعبين مؤثرين من التشكيل الأساسى للفريق فى مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش والمقرر لها الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري.

 

ويغيب محمود عبدالرازق شيكابالا قائد وصانع ألعاب الزمالك عن مباراة طلائع الجيش للإيقاف بقرار من لجنة الإنضباط بإتحاد الكرة المصري عقب أحداث لقاء القمة 122 أمام النادى الأهلى .

وغاب شيكابالا عن مباراة انبى الماضية ويتواصل غيابه أمام طلائع الجيش تنفيذا لقرار إيقافه مباراتين.

كما يفتقد الزمالك جهود مدافعه القوى محمود علاء فى لقاء طلائع الجيش بعدما تعرض اللاعب لإصابة قوية فى موقعة انبي الأخيرة .

 

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة محمود علاء مدافع الفريق بمزق في العضلة الضامة بعدما خضع اللاعب لآشعة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنبي الأخيرة في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.


وأكد أسامة أن علاء سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة المقبلة لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

كما عانى المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك من التواء فى كاحل القدم أمام انبى حيث نزل بديلا فى الدقيقة 76 وغادر الملعب بعدها بـ 13 دقيقة مصابا الأمر الذى قد يبعده عن موقعة الطلائع القادمة .


ويستأنف الزمالك تدريباته الثلاثاء المقبل استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.

الزمالك طلائع الجيش شكيابالا محمود علاء حميد أحداد

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