3 غيابات مؤثرة لـ الزمالك فى مباراة طلائع الجيش
يفتقد الزمالك لثلاثة لاعبين مؤثرين من التشكيل الأساسى للفريق فى مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش والمقرر لها الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري.
ويغيب محمود عبدالرازق شيكابالا قائد وصانع ألعاب الزمالك عن مباراة طلائع الجيش للإيقاف بقرار من لجنة الإنضباط بإتحاد الكرة المصري عقب أحداث لقاء القمة 122 أمام النادى الأهلى .
وغاب شيكابالا عن مباراة انبى الماضية ويتواصل غيابه أمام طلائع الجيش تنفيذا لقرار إيقافه مباراتين.
كما يفتقد الزمالك جهود مدافعه القوى محمود علاء فى لقاء طلائع الجيش بعدما تعرض اللاعب لإصابة قوية فى موقعة انبي الأخيرة .
وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة محمود علاء مدافع الفريق بمزق في العضلة الضامة بعدما خضع اللاعب لآشعة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنبي الأخيرة في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وأكد أسامة أن علاء سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة المقبلة لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.
كما عانى المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك من التواء فى كاحل القدم أمام انبى حيث نزل بديلا فى الدقيقة 76 وغادر الملعب بعدها بـ 13 دقيقة مصابا الأمر الذى قد يبعده عن موقعة الطلائع القادمة .
ويستأنف الزمالك تدريباته الثلاثاء المقبل استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.