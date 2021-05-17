طعم جديد .. طريقة عمل البيتزا بالرنجة والفسيخ

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل البيتزا بمذاقات مختلفة ومتنوعة حيث تعد من أكثر الأكلات التى يحبها عدد كبير من الأشخاص.

ويمكن تعلم طريقة عمل البيتزا فى المنزل كالمحترفين بخطوات سهلة وبسيطة من خلال اتباع وصفات اشهر الشيفات بشرط تطبيقها بشكل دقيق.

وفى السنوات الاخيرة تم ابتكار اكثر من شكل ومذاق لها ومن بين هذه الاصناف الجديدة طريقة عمل البيتزا بالرنجة والفسيخ.

نقدم لكم طريقة عمل البيتزا بالرنجة والفسيخ بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سى بي سى سفرة.



مقادير البيتزا بالرنجة والفسيخ



عجينة بيتزا

رنجة مخلية

فسيخ مخلى

طماطم

بصل حلقات

زيتون حلقات

مشروم

فلفل ألوان

جبنة شيدر مبشورة

جبنة موزاريلا

صوص الرانش

جبنة رومى مبشورة

مارينارا صوص

زعتر ناشف



طريقة عمل البيتزا بالرنجة والفسيخ

* يفرد صوص المارينارا على عجينة البيتزا ثم تضاف باقي المكونات عدا الرنجة والفسيخ وصوص الرانش.

* تسوى بالفرن ثم يضاف لها الفسيخ والرنجة وصوص الرانش وتقدم.