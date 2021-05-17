بفستان أبيض .. درة تخطف أنظار متابعيها من أحدث ظهور لها بالمالديف

حرصت الفنانة درة، علي مشاركة متابعيها عدة صور من عطلتها الصيفية بالمالديف عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت درة، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان ابيض ، وعلقت علي الصورة قائلة: خذ نفسًا واستمتع باللحظات السعيدة في الحياة ، فلن ينتظروا منك ملاحظتها.

يذكر أن الفنانة درة كشفت عن كواليس التحضير لشخصيتها فى مسلسل “بين السما والأرض” .

وقالت لـ"صدى البلد": “ظهرت محجبة بمكياج بسيط جدا، والملابس المستخدمة بسيطة، وأحببت أن تكون الشخصية فيها ذوق ورقيّ، رغم أنها من الطبقة المتوسطة، أو فوق المتوسطة قليلا، وهي فئة لا نراها كثيرا في الدراما”.

العمل مأخوذ عن قصة للروائي نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائي، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف.