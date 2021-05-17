الزعيم.. محمد إمام يهنئ والده عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده

هنا الفنان محمد إمام والده الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده،ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب معلقا عبر الصورة:"عيد ميلاد #الزعيم".



ويُصادف اليوم الاثنين ، عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ ٨١ و الذي وُلد 17 مايو من عام 1940، حيث يعد أحد أعمدة الفن وأيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي.



الزعيم صاحب الـ81 عامًا، بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج، كما حصل على الوسام الوطني للإستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.