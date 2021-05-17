لطلاب جامعة القاهرة .. امتحانات الفصل الدراسي الثاني حضوريا .. وعميد آداب القاهرة : 8 يونيو بداية الامتحانات النهائية للدراسات العليا
- 22 مايو .. بدء الامتحان التعويضي لطلاب كلية آداب جامعة القاهرة
- عميد آداب القاهرة: لا يوجد حذف فى المقررات الدراسية
تتابع جامعة القاهرة فعاليات الدراسة بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 ، بنظام التعليم الهجين وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا، حيث يتم متابعة الدراسة إلكترونيا بنسبة 60% وحضوريا داخل الجامعة بنسبة 40 %
ومن جانبه ، كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، عن موقف الكلية من حذف أجزاء من المقررات الدراسية قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى .
وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، لا يوجد حذف بالمقررات الدراسية خاصة بالفصل الدراسى الثانى، مؤكدا أن المحاضرات ستتوقف عند يوم 27 من مايو.
وكشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، عن طريقة عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2020-2021 .
وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ، إن التدريس حتى موعد الامتحان يعتمد على أون لاين منصة البلاك بورد في أغلبه، ولكن الامتحانات ستكون حضوريا بالكلية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أنها ستكون بنظام "البابل شيت".
و أضاف «رجب»، إن الكلية سوف تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بدءًا من يوم السبت الموافق ٥ من يونيو القادم ، مؤكدا أنها سوف تستمر ٣ أسابيع .
وفى نفس السياق ، كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 لطلاب الدراسات العليا .
وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، إن امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الدراسات العليا يوم الثلاثاء 8 يونيو بنظام «البابل شيت».
وكشفت إدارة كلية الآداب جامعة القاهرة، عن طريقة الامتحان التعويضي للطلاب الذين تقدموا بأعذار كلية أو أعذار كورونا الجزئية.
وأعلنت إدارة الكلية، إن الامتحان التعويضي سيكون كله حضوريا بالكلية وليس امتحان اون لاين، مشيرا إلى أن الامتحانات سوف تبدأ يوم السبت الموافق ٢٢ مايو.
كما أوضحت كلية الآداب، أن الطلاب الوافدين أو المصريين بالخارج الراغبين فى دخول الامتحان ممن لم يسبق لهم دخول امتحانات الفصل الدراسى الأول، عليهم إبلاغ إدارة الكلية برغبتهم فى حضور الامتحان .
وكان قد وجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافي بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.
وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس الماضي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.
وأكد المجلس على تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.
كما أكد المجلس إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية؛ لتقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج.