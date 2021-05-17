لطلاب جامعة القاهرة .. امتحانات الفصل الدراسي الثاني حضوريا .. وعميد آداب القاهرة : 8 يونيو بداية الامتحانات النهائية للدراسات العليا

22 مايو .. بدء الامتحان التعويضي لطلاب كلية آداب جامعة القاهرة

عميد آداب القاهرة: لا يوجد حذف فى المقررات الدراسية

تتابع جامعة القاهرة فعاليات الدراسة بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 ، بنظام التعليم الهجين وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا، حيث يتم متابعة الدراسة إلكترونيا بنسبة 60% وحضوريا داخل الجامعة بنسبة 40 %

ومن جانبه ، كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، عن موقف الكلية من حذف أجزاء من المقررات الدراسية قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، لا يوجد حذف بالمقررات الدراسية خاصة بالفصل الدراسى الثانى، مؤكدا أن المحاضرات ستتوقف عند يوم 27 من مايو.

وكشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، عن طريقة عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2020-2021 .



وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ، إن التدريس حتى موعد الامتحان يعتمد على أون لاين منصة البلاك بورد في أغلبه، ولكن الامتحانات ستكون حضوريا بالكلية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أنها ستكون بنظام "البابل شيت".

و أضاف «رجب»، إن الكلية سوف تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بدءًا من يوم السبت الموافق ٥ من يونيو القادم ، مؤكدا أنها سوف تستمر ٣ أسابيع .

وفى نفس السياق ، كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 لطلاب الدراسات العليا .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، إن امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الدراسات العليا يوم الثلاثاء 8 يونيو بنظام «البابل شيت».

وكشفت إدارة كلية الآداب جامعة القاهرة، عن طريقة الامتحان التعويضي للطلاب الذين تقدموا بأعذار كلية أو أعذار كورونا الجزئية.

‎وأعلنت إدارة الكلية، إن الامتحان التعويضي سيكون كله حضوريا بالكلية وليس امتحان اون لاين، مشيرا إلى أن الامتحانات سوف تبدأ يوم السبت الموافق ٢٢ مايو.

‎كما أوضحت كلية الآداب، أن الطلاب الوافدين أو المصريين بالخارج الراغبين فى دخول الامتحان ممن لم يسبق لهم دخول امتحانات الفصل الدراسى الأول، عليهم إبلاغ إدارة الكلية برغبتهم فى حضور الامتحان .

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وكان قد وجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافي بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس الماضي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

وأكد المجلس على تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.

كما أكد المجلس إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية؛ لتقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج.