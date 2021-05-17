هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية؟.. فيديوجراف

تنفس تجار وسكان منطقة الجمالية بالقاهرة الصعداء بعد سقوط بلطجي الجمالية في قبضة الأمن.

بلطجي الجمالية مارس أعمال سيطرة وفرض إتاوات مالية ضد أصحاب المحال التجارية.

و دأب بلطجي الجمالية على افتعال المشاكل مع المواطنين، وتهديدهم بالأسلحة البيضاء والمواد الحارقة.

أمن القاهرة

وتلقت مباحث الجمالية بلاغا بتهديد بلطجي الجمالية بإشعال النار في المنطقة حال عدم الاستجابة لطلباته.

وأمر اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة ضبط بلطجي الجمالية، وتم ضبطه متلبسًا بحيازة سلاح أبيض، وتصدر خبر القبض على بلطجي الجمالية أخبار الحوادث .

وأمام رجال المباحث اعترف بلطجى الجماليه بجريمته، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.