أخبار التعليم: تنبيهات عاجلة لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحانات مايو التجريبية .. والخشت يزور أسر شهداء جامعة القاهرة من القطاع الطبي بمنازلهم ويقدم لهم الهدايا

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها على مدار اليوم:

تنبيهات عاجلة لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحانات مايو التجريبية

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس اليابانية للعام الدراسى المقبل

تفاصيل الاجتماع الأول للتعليم العالي واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو

الخشت يزور أسر شهداء جامعة القاهرة من القطاع الطبي بمنازلهم ويقدم هدايا لهم

جامعة بني سويف التكنولوجية: بروتوكول مع شركة عالمية.. وتدريبات ميدانية للطلاب قريبا

كلية الآداب تكشف موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الدراسات العليا

قرارات إدارية جديدة من جامعة بنها

فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة بالجامعة المصرية اليابانية حتى 16 أغسطس

جامعة عين شمس: فتح باب التقدم لجوائز البحث العلمي لعام 2020/2021

تجارة حلوان : نستقبل شكاوى التشعيب الإلكترونى عبر هذا الرابط