أخبار التوك شو.. تفاصيل اشتراطات البناء الجديدة وأهم شروطها وموعد تطبيقها بجميع الأحياء .. وزير المالية يكشف موضوعات مقرر طرحها في قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية

أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

العثور على جثث ضحايا كورونا بالهند ملقاة في بعض الأنهر.. فيديو

عرضت قناة سكاى نيوز تقرير فيديو عن الوضع الوبائى فى الهند، وذلك بعد ارتفاع وفيات كورونا.

أسعارالذهب والعملات اليوم الاثنين.. 17 مايو 2021

استعرض برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” تقريرا مفصلا عن أسعار الذهب اليوم 17-5-2021.

شاهد .. مصر الخامسة عالمياً في استقبال التحويلات المالية خلال عام 2020

عرض برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائي القناة الأولى والقناة المصرية ، تقريرا يكشف تصدر مصر المركز الخامس عالميا في استقبال التحويلا المالية لعام 2020 ، على الرغم من تدعيات أزمة كورونا ، والتي أثرت على اقتصاديات العالم .



اشتراطات البناء الجديدة وأهم شروطها وموعد تطبيقها بجميع الأحياء .. تفاصيل

قال المهندس حسن موافي ، رئيس حي مصر الجديدة ، إن اشتراطات البناء الجديدة تمت من خلال دراسات معمقة مع وزارات الإسكان و التنمية المحلية والتخطيط ، والغرض من إجراء تطبيقه في 27 حي لمدة شهرين ، هو وضعه تحت الاختبار واكتشاف العقبات فيه وتذليلها.



كانت تتمنى لمس الأهرامات.. تنسيقية شباب الأحزاب تكشف تفاصيل استقبال الأمريكية المصابة بالسرطان

قالت ناريمان خالد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والمستقلين، إن المركز الإعلامي للتنسيقية كان له دور كبير في التواصل مع السيدة الأمريكية المصابة بالسرطان التي كانت تحلم بزيارة الأهرامات، مشيرة إلى أن التواصل كان عن طريق نجلها ومحاولاته لبيع السندوتشات عبر الإنترنت .

وزير المالية يكشف موضوعات مقرر طرحها في قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية|فيديو

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك حراك قويا فى جميع الاقتصاديات، وذلك بعد أن تأثر خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا.

الرئيس السيسي يغادر مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية متجها إلى قصر الإليزيه للقاء ماكرون.. فيديو

أكد مراسل إكسترا نيوز في باريس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي غادر منذ لحظات قصر الإليزيه بعد لقائه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود المصرية ورؤيتها للخروج من الأزمة.

البرهان عن سد النهضة: السودان يريد حلا توافقيا مبنيا على حفظ الحقوق..فيديو

قال الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، إن ما يحدث فى غزة شيء مؤسف.

البرهان: سيناريو الحرب مع إثيوبيا مستبعد وسنحل الأمر بالتراضي

قال عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان: إن سيناريو الحرب مع إثيوبيا مستبعد، مؤكدا أن السودان يعمل على حل الأمر عن طريق التفاوض والتراضي.

شعب وأسرة واحدة.. الفلسطينيون يوجهون الشكر لمصر عقب فتح معبر رفح.. فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو لعدد من الفلسطينيين يوجهون فيه الشكر للدولة المصرية لاستقبال المصابين والجرحى من الفلسطينيين عبر معبر رفح.