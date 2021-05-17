عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير مصر بأبيدجان يلتقي وزير البترول والطاقة والمناجم الإيفواري لتطوير التعاون الثنائي

سفير مصر في ابيدجان
سفير مصر في ابيدجان ووزير البترول الايفواري

التقى الدكتور وائل بدوي، سفير مصر في أبيدجان، وزير البترول والطاقة والمناجم الإيفواري، توماس كامارا حيث قدم له التهنئة بمناسبة تعيينه في الحكومة الجديدة، مؤكداً حرص مصر على تطوير التعاون مع كوت ديفوار في مجالات البترول والطاقة والمناجم.
 

وعرض السفير الدكتور وائل بدوي للتقدم الذي حققته وزارتا البترول والكهرباء والطاقة في مصر، موضحاً استعداد القاهرة لتقاسم الخبرات في إطار التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، مشيراً إلى نشاط الشركات المصرية المتواجدة في كوت ديفوار واستعدادها للتعاون مع الحكومة الإيفوارية في إنشاء مشروعات في قطاع الطاقة.
 

المحكمة الجنائية الدولية تبرئ رئيس ساحل العاج الأسبق

وفاة رئيس وزراء كوت ديفوار في ألمانيا

ومن جانبه، رحب الوزير الإيفواري بالتعاون مع مصر، مشيداً بالخبرة المصرية في كافة قطاعات الطاقة، ومشيراً بصفة خاصة إلى الاهتمام الذي توليه بلاده للتوسع في إصدار تراخيص للتنقيب عن المعادن واستغلال المناجم لمكافحة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الذهب والمعادن الأخرى والألماس، وكذلك لرفع كفاءة معمل تكرير النفط في أبيدجان بما يتيح زيادة كميات النفط التي يمكن تصديرها لدول غرب أفريقيا.

مصر البترول النفط المحكمة الجنائية الدولية الجنائية الدولية قطاع الطاقة الطاقة في مصر الدول الافريقية الحكومة الجديدة سفير مصر الشركات المصرية وزير البترول كوت ديفوار ساحل العاج وزير البترول والطاقة والمناجم الايفواري توماس كامارا سفير مصر في ابيدجان ابيدجان وائل بدوي السفير وائل بدوي

موضوعات متعلقة

كلمة مصر أمام مجلس الأمن: لا سبيل لتحقيق الأمن والسلام إلا بنيل الشعب الفلسطيني حقوقه واستقلال دولته.. نؤكد الأهمية العاجلة لتفعيل دور الرباعية الدولية..وحل الدولتين لايزال الخيار الوحيد لجميع الأطراف

رئيس البعثة المصرية لـ رام الله يلتقي أشتيه ويستعرض جهود القاهرة لتخفيف معاناة الفلسطينيين

سفير مصر في جيبوتي يشارك في مراسم تنصيب الرئيس إسماعيل عمر جيله

سفير مصر في بلجراد يبحث التعاون الثنائي مع وزيرتي الاقتصاد والتجارة والسياحة والاتصالات بصربيا | صور

السفير المصري في لاهاي ووزيرة الهجرة الهولندية يبحثان إجراءات استضافة اللاجئين

السفارة الأمريكية بالقاهرة: الولايات المتحدة تدعم التنازل عن حقوق حماية الملكية الفكرية للقاحات كورونا

تحديات خطيرة تختبر قدرات الرئيس الأمريكي.. بايدن وفريقه تحت مقلصة الحرب بين إسرائيل وحماس.. خبراء السياسات يبحثون خطط الإغاثة من كورونا في أسرع وقت

بايدن يختار نيرا تاندين مستشارة للرئيس الأمريكي بعد فشل ترشيحها مديرة للموازنة

ترشيحاتنا

الرئيس الفرنسي: الحرية والسلام والعدالة حركت ثورة السودان وأسقطت حكم البشير

خاص|التموين: لم نرصد نقص أي سلعة أو زيادة أسعار في عيد الفطر

مطارا الغردقة ومرسى مطروح يستقبلان أولى رحلات "Anima Wings"من رومانيا..صور

نشرة مرور القاهرة المسائية.. هدوء واستقرار نسبي في شوارع وميادين العاصمة

طلائع الجيش يستعد لـ الزمالك بهذا الإجراء.. ورجوع مبشّر لـ الغزال

بعد موافقة الشيوخ.. الحد الاقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاما قابلة للتجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرجانى ساسى يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

وفاة والدة نائب برلمانى فى حريق منزل بشبين القناطر

السيسي لماكرون: مصر لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية

فضحت محمد سامي.. مريم سعيد صالح مترجمة فرنسية دخلت الفن بالقوة

ضربة موجعة لـ رمضان صبحي فى بيراميدز.. تفاصيل

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

3 غيابات مؤثرة لـ الزمالك فى مباراة طلائع الجيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

اﻟﻤﺰﻳﺪ