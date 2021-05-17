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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع متابعة أعمال الصيانة بالمدن الجامعية

صدى البلد

ترأس الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، اليوم الاثنين وعقب عودته من إجازة عيد الفطر المبارك، اجتماع متابعة تنفيذ أعمال الصيانة والتجديدات بالمدن الجامعية بمدينة نصر؛ للوقوف على ما تم من أعمال الصيانة والتجديد، وذلك تأكيدًا على متابعته الدائمة والمستمرة لجميع مؤسسات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، وحرصا منه للوقوف على  مستجدات الأوضاع في الجامعة بكافة مؤسساتها. 


وخلال الاجتماع، طالب رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في أقرب وقت ممكن بالمباني التي يجري بها أعمال الصيانة والتجديد.


وشدد رئيس الجامعة على ضرورة وأهمية العزل الجيد  لأسقف المباني، وأن تكون الخزانات التي تعلو المباني من مادة الإستانلس المطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية، كما شدد رئيس جامعة الأزهر على الاهتمام بالمساحات الخضراء بين المباني وبعضها البعض، وأماكن الانتظار والمتنزهات للطالبات. 


وشارك في الاجتماع الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ومجدي عبد العزيز، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن، والدكتور العدل القاضي، مدير المركز الهندسي بالجامعة، والدكتور محمد بحر، نائب مدير المركز الهندسي.

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