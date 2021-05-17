نشرة مرور الجيزة المسائية| استقرار وبطء على الكورنيش وشارع السودان

شرحت مصادر، الحالة المرورية المسائية اليوم الاثنين في شوارع وميادين محافظة الجيزة.

وأشارت المصادر، إلي استقرار الحركة المرورية بصورة نسبية مع بطء حركة السيارات في بعض المناطق.

يشهد طريق كورنيش النيل بمناطق البحر الأعظم سيولة مرورية، مع استقرار الحركة بشارع النيل السياحي ومناطق الدقي.

فيما يشهد طريق الكورنيش بطئا في حركة السيارات بمناطق العجوزة والكيت كات في القادم من مناطق الوراق وإمبابة بإتجاه مناطق الدقي.

كما يشهد شارع الهرم بطئا في الحركة المرورية، مع استقرار الحالة في شارع فيصل، وظهور بطء في حركة السيارات بميدان الجيزة.

كذلك يشهد شارع السودان بطئا في حركة السيارات في القادم من المهندسين باتجاه جامعة القاهرة.

وتستقر الحركة المرورية على كوبري 6 أكتوبر أعلى مناطق العجوزة، مع استقرار الحركة في شارع التحرير ومناطق الدقي.

بينما تستقر الحركة المرورية في شارعي البطل أحمد عبدالعزيز وجامعة الدول العربية وكذلك شارع أحمد عرابي.