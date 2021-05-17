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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مياه أسيوط تعلن عن حاجتها لوظيفة محصل قارئ بالعمولة

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد عن حاجتها لشغل وظيفة (محصل قارئ بالعمولة)  بمركز ومدينة بلاط بقطاع الوادى الجديد طبقاً للشروط المعلن عنها والمرفقة بالإعلان.

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، حرص الشركة تجنب حدوث تراكمات فى القراءة.

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وصرح اللواء محمد أبو صغير رئيس قطاع الموارد البشرية أنه سيتم تسلم صور المستندات المطلوبة بمقر الشركة بمركز ومدينة بلاط  من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهراً اعتبارا من يوم السبت الموافق ( 22/5/2021 ) حتى السبت الموافق (5/6/2021) ما عدا أيام الجمعة والعطلات.

وأضاف أنه سيتم إعلان أسماء من تنطبق عليهم الشروط من المتقدمين، وكذلك مواعيد الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية والنتائج النهائية على الموقع الإلكتروني للشركة، أو عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك.

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شركة مياه الشرب مياة الشرب الصرف الصحى الوادى الجديد محصل قارئ

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