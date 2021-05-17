طلائع الجيش يستعد لـ الزمالك بهذا الإجراء.. ورجوع مبشّر لـ الغزال

بدون راحة، واصل فريق طلائع الجيش لكرة القدم تدريباته بملعبه بجهاز الرياضة العسكري عقب مباراة الإتحاد السكندري الأخيرة بإستاد الإسكندرية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وسجل هدف الطلائع ناصر منسي، وذلك إستعداداً للقاء الزمالك الخميس المقبل ضمن مباريات الأسبوع الـ 23 للدوري العام.

يشارك في مران طلائع الجيش جميع اللاعبين بمن فيهم عمرو مرعي العائد من الإيقاف، ويقود المران عبد الحميد بسيوني المدير الفني والجهاز المعاون ياسر علي وأحمد عبد العزيز وسيد السويركي ود سيد عبد القادر والكابتن يسري عرفان ومحمد مختار وتحت إشراف العميد أحمد فؤاد مهدى مدير الكرة.

ازالة الإرهاق

واستغل الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش المران في عمل استشفاء للمجموعة التي شاركت في اللقاء الأخير أمام الإتحاد السكندري لإزالة الإرهاق والاجهاد لدي جميع اللاعبين ، إلي جانب الاطمئنان على الثنائي محمد بسام حارس مرمى الفريق والمنتخب الوطني الذي كان قد تعرض للإصابة في انكل قدمه في المباراة لكنه تحامل علي نفسه وأكمل المباراة نظراً لحساسيتها وأهميتها وكان بسام أحد نجوم طلائع الجيش بلا منازع في المباراة.

كما اطمأن بسيوني علي نجم الهجوم عمرو جمال أو "الغزال" الذي كان أيضا قد تعرض للإصابة في اللقاء ولكنه استمر في الملعب مع زملائه ليعود الطلائع بنقطة غالية وكان قريباً من الثلاث نقاط لو سجل عمرو جمال ومحمد شحاتة من الفرص التي سنحت لهما خاصة كرة شحاتة التي سددها في القائم قبل نهاية المباراة بدقيقة .

تصحيح الأخطاء

كما يعكف الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش خلال المران علي تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق في لقاء الإتحاد السكندري الأخير وأيضا مراجعة خطة المباراة القادمة مع اللاعبين .

وحرص بسيوني قبل المران علي عقد جلسة تحفيزية مع لاعبى طلائع الجيش في حضور الجهاز المعاون حيث أشاد بمستواهم ووجه لهم التحية علي أدائهم القوي والرائع أمام زعيم الثغر رغم الفرص السهلة المهدرة أمام المرمى ، وأيضا لحثهم علي مواصلة عروضهم القوية والتقدم للأمام بجدول الدوري ، وأيضا علاج الأخطاء والسلبيات التي وقع فيها الفريق مؤخراً لعدم تكرارها ، مع التركيز في التدريبات علي تجهيز جميع اللاعبين فنياً وبدنيا بشكل جيد قبل مواجهة الخميس المقبل.

واتضح من خلال التدريبات إرتفاع الروح المعنوية والبدنية والفنية لجميع اللاعبين، وهناك إصرار من الجميع على مواصلة تقديم العروض القوية لعودة الفريق لوضعه الطبيعي في جدول الدوري.