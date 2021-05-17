عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة مرور القاهرة المسائية.. هدوء واستقرار نسبي في شوارع وميادين العاصمة

شوارع القاهرة - ارشيفية
شوارع القاهرة - ارشيفية

شرحت مصادر، الحالة المرورية المسائية اليوم الاثنين على شوارع وميادين محافظة القاهرة.

وأشارت المصادر إلي استقرار الحركة المرورية بصورة نسبية على أغلب الأنحاء، حيث تستقر حركة السير على طريق الأوتوستراد بحلوان والمعادي وصولا لمناطق مدينة نصر.

طريق الدائري الآن.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

نشرة مرور الجيزة المسائية| استقرار وبطء على الكورنيش وشارع السودان

فيما يشهد كوبري 6 أكتوبر بطئا في حركة السيارات أعلى مناطق السبتية وشارع الصحافة للقادم من مناطق كورنيش النيل باتجاه مناطق رمسيس.

كذلك يشهد كوبري 6 أكتوبر، بطئا في حركة السيارات أعلى مناطق الشرابية وصولا لمناطق العباسية في القادم من مناطق رمسيس.

فيما تستقر الحركة المرورية على محور صلاح سالم بالاتجاهين، حيث يشهد الطريق سيولة مرورية بمناطق القلعة والعباسية ومصر الجديدة وصولا لمطار القاهرة.

ويشهد طريق كورنيش النيل انسيابا في حركة السيارات، حيث تستقر الحالة المرورية بمناطق شبرا وروض الفرج وصولا لمناطق التحرير ومصر القديمة.

ويظهر بطء في الحركة المرورية على كورنيش النيل بمناطق التقاطع مع الطريق الدائري حتى مناطق المعادي.

كذلك تسقر الحركة المرورية في مناطق وسط العاصمة، مع استقرار حركة السيارات في نفق الأزهر ومناطق مدينة نصر وجسر السويس ومدينة نصر.

محافظة القاهرة كورنيش النيل مدينة نصر مصر القديمة الحالة المرورية سيولة مرورية الحركة المرورية حركة السيارات صلاح سالم روض الفرج جسر السويس كوبري 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

الرئيس الفرنسي: الحرية والسلام والعدالة حركت ثورة السودان وأسقطت حكم البشير

خاص|التموين: لم نرصد نقص أي سلعة أو زيادة أسعار في عيد الفطر

مطارا الغردقة ومرسى مطروح يستقبلان أولى رحلات "Anima Wings"من رومانيا..صور

نشرة مرور القاهرة المسائية.. هدوء واستقرار نسبي في شوارع وميادين العاصمة

طلائع الجيش يستعد لـ الزمالك بهذا الإجراء.. ورجوع مبشّر لـ الغزال

بعد موافقة الشيوخ.. الحد الاقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاما قابلة للتجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرجانى ساسى يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

وفاة والدة نائب برلمانى فى حريق منزل بشبين القناطر

السيسي لماكرون: مصر لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية

فضحت محمد سامي.. مريم سعيد صالح مترجمة فرنسية دخلت الفن بالقوة

ضربة موجعة لـ رمضان صبحي فى بيراميدز.. تفاصيل

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

3 غيابات مؤثرة لـ الزمالك فى مباراة طلائع الجيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

اﻟﻤﺰﻳﺪ