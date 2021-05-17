نشرة مرور القاهرة المسائية.. هدوء واستقرار نسبي في شوارع وميادين العاصمة

شرحت مصادر، الحالة المرورية المسائية اليوم الاثنين على شوارع وميادين محافظة القاهرة.

وأشارت المصادر إلي استقرار الحركة المرورية بصورة نسبية على أغلب الأنحاء، حيث تستقر حركة السير على طريق الأوتوستراد بحلوان والمعادي وصولا لمناطق مدينة نصر.

فيما يشهد كوبري 6 أكتوبر بطئا في حركة السيارات أعلى مناطق السبتية وشارع الصحافة للقادم من مناطق كورنيش النيل باتجاه مناطق رمسيس.

كذلك يشهد كوبري 6 أكتوبر، بطئا في حركة السيارات أعلى مناطق الشرابية وصولا لمناطق العباسية في القادم من مناطق رمسيس.

فيما تستقر الحركة المرورية على محور صلاح سالم بالاتجاهين، حيث يشهد الطريق سيولة مرورية بمناطق القلعة والعباسية ومصر الجديدة وصولا لمطار القاهرة.

ويشهد طريق كورنيش النيل انسيابا في حركة السيارات، حيث تستقر الحالة المرورية بمناطق شبرا وروض الفرج وصولا لمناطق التحرير ومصر القديمة.

ويظهر بطء في الحركة المرورية على كورنيش النيل بمناطق التقاطع مع الطريق الدائري حتى مناطق المعادي.

كذلك تسقر الحركة المرورية في مناطق وسط العاصمة، مع استقرار حركة السيارات في نفق الأزهر ومناطق مدينة نصر وجسر السويس ومدينة نصر.