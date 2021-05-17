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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطارا الغردقة ومرسى مطروح يستقبلان أولى رحلات "Anima Wings"من رومانيا..صور

أولى رحلات 'Anima
أولى رحلات 'Anima Wings '

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي، وصول الطائرة ''Anima Wings''، القادمة من رومانيا حيث كان على متنها  115 راكبا، تم استقبال 29 راكبا وصول فى مطار مرسى مطروح، بالإضافة إلى  86 راكبا آخرين مرور مباشر لمطار الغردقة الدولي. 

وتم احتفال مطار مرسي مطروح، باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتبع فى أجواء الترحيب والاستقبال بوصول أولى الرحلات الجوية، حيث قام  فريق العلاقات العامة بالمطار بتقديم الورود والهدايا التذكارية للركاب وتوفير التسهيلات اللازمة مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

وتم إنهاء إجراءات الحجر الصحي والتأكد من تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية علي جميع الركاب فضلاً عن التحقق من تحليل pcr والإلتزام بالتباعد الإجتماعي حفاظاً على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.

وتلتزم المطارات المصرية بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضار شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

طائرة ''Anima Wings''
مطار مرسي مطروح مطار الغردقة الحجر الصحي المطارات المصرية فيروس كورونا

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