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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسبب تسريب مستند.. الكشف عن موعد انطلاق لاندكروزر 2022 الجديدة

صدى البلد

أرسلت شركة تويوتا لصناعة السيارات اليابانية العملاقة اليوم مستندا جديدا إلى جهات خارجية، تكشف فيه عن الموعد المفترض لكشف عن السيارة.

 

وتبين من المستند أن الموعد المقترح للكشف عن السيارة سينتهى في نهاية الشهر، وهذا يعني من المتوقع إطلاق السيارة يوم ٣١ مايو أو 1 يونيو.

شهدت شركة تويوتا لصناعة السيارات اليابانية العديد من التسريبات لسيارة لاندكروزر موديل 2022 الجديدة كلياً في الشهور الماضية، واتضح من هذه التسريبات أن سيارة لاندكروزر ستحصل على إصدار GR سبورت من الاس يو في الكبيرة. 

 

 

كما كشفت تويوتا أيضاً عن الإصدارات التي ستتواجد بها ونوع أنظمة التعليق المستخدمة، حيث أنه سيتوفر إصدار GR سبورت، بنظام التعليق الديناميكي الحركي KDSS مع أقفال تفاضلية أمامية وخلفية.

 

كما سيحصل إصدار GR سبورت على مصدات وشبك أمامي بتصميم مختلف وجنوط مقاس 18 بوصة، وشاشة نظام ترفيهي مقاس 12.3 بوصة ونظام صوتي JBL مكون من 14 مكبر صوت.

 

وكشفت التسريبات أيضاً أن إصدار ZX سيكون الإصدار الأكثر فخامة، حيث سيحصل على لمسات كرومية وجنوط مقاس 20 بوصة وتقليم خشبي وتنجيد جلدي في الداخل، ونظام ترفيهي للمقاعد الخلفية مع شاشتين لمسيتين مقاس 11.6 بوصة.

تويوتا شركة تويوتا السيارات اليابانية لاندكروزر لاندكروزر موديل 2022

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