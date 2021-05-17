ضبط 115 جوال دقيق مدعم داخل ماكينة طحين بكفر الشيخ

نجحت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع مباحث التموين، اليوم الإثنين، في ضبط 115 جوال دقيق مدعم داخل ماكينة طحين بدائرة مركز كفر الشيخ، قبل إعادة تعبئتها وبيعها للمواطنين كونه دقيق فاخر، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.



كان المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، توافرت لديهما معلومات، حول قيام صاحب ماكينة طحين بدائرة مركز كفر الشيخ، بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم، والمحظور تداوله في الأسواق، وإعادة غربلته ونخله وتعبئته داخل أجولة مختلفة الأنواع، وبيعه على أنه دقيق فاخر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

على الفور، تم تشكيل حملة مكبرة بإشراف عبد الفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، ضمت الدكتور سامح البنا، مساعد وكيل وزارة التموين، ورضا صلاح، بالرقابة التموينية، والدكتور محمد عبد القوي، مفتش بمباحث التموين، لاستهداف الماكينة المتحري عنها.



وبتفتيش الماكينة، عثر رجال التموين، بداخلها علي 115 جوال دقيق بلدي مدعم استخراج 82٪ والمنصرف للمخابز البلدية المدعمة، بإجمالي كمية (5.750) طن دقيق، تمهيدًا لإعادة تعبئته داخل أجولة وبيعه كونه دقيق فاخر للمواطنين استخراج 72٪، للاستفادة من فارق السعر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة من وراء البيع.