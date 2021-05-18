اقتصاد الإمارات|القرية العالمية.. مساهمة فعالة في تحريك عجلة الاقتصاد

اختتمت القرية العالمية موسمها الخامس والعشرين الذي شكل علامة فارقة في تاريخها حيث أكدت خلال الفترة الماضية على مساهمتها الفعالة في تحريك عجلة الإقتصاد وترسيخ معايير رائدة في قطاع السفر والسياحة. وتضمن الموسم الخامس والعشرين والذي أسدل الستار عنه في 2 مايو 2021 على 190 يوما من الإحتفالات المستمرة بمناسبة اليوبيل الفضي للوجهة وكان بمثابة منصة تعكس سياسة دبي المتمثلة في "الانفتاح التجاري".

وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية " وام" إن القرية تمكنت من الترحيب بضيوفها الجدد والمعتادين على الحضور في كل عام على حد سواء وذلك منذ انطلاق الموسم في 25 أكتوبر تحت شعار "عالم من العجائب" الذي تميز بتجارب ترفيهية عالمية المستوى ضمن إجراءات احترازية وتدابير وقائية تعد من الأفضل عالميا واستطاع فريق العمل في القرية العالمية تطوير نهج ترفيهي مبتكر يرتكز على تلبية احتياجات الضيوف عبر الاحتفاء بتقاليد الشعوب وثقافاتهم المتعددة وتوفير أحدث التجارب الترفيهية .

كما ساهم خلال هذا الموسم ما لا يقل عن 5,000 شريك تجاري من مختلف أنحاء العالم بدعم الوجهة الرائدة في تحقيق نجاحات قياسية والتي بدورها دعمت تنشيط المناخ الاقتصادي.

وقال بدر أنوهي الرئيس التنفيذي للقرية العالمية.. " سيبقى الموسم الخامس والعشرين راسخا في ذاكرة جميع العاملين في القرية العالمية باعتباره علامة فارقة في تاريخنا. لقد استطعنا التغلب على مختلف التحديات بمرونة استثنائية وريادة مدروسة واستراتيجية مكنتنا من إعادة تصور الواقع والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي الحيوي لإمارة دبي ودولة الإمارات على النحو الأمثل. كما تمكنا أيضا من تسخير القدرات الإبداعية والاستثمار في قيم التنوع لتوفير تجارب أصيلة من خلال الدعم والتعاون الذي شهدناه من ضيوفنا من الدولة وكافة أرجاء المنطقة والعالم إضافة إلى منظومة شراكاتنا التي تحفل بكفاءات عالمية المستوى".

وأضاف " نحن فخورون بعملنا جنبا إلى جنب مع المستثمرين الإقليمين والدوليين الذين وضعوا ثقتهم في دولتنا أولا وفي فريق القرية العالمية حتى نتمكن سويا من تحقيق نجاحات استثنائية. فخورون بالدور الذي نلعبه في تعزيز الاقتصاد خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العالم وفي كوننا مثالا يحتذى به. يسعدني التقدم بالشكر والعرفان لكل من ساهم في إنجاح الموسم الخامس والعشرين وسنستعد في الاشهر القليلة القادمة لإطلاق الموسم السادس والعشرين".

وارتكز الموسم الأخير على رؤية ثاقبة تمثلت بدمج المرونة مع تطبيق استراتيجيات الصحة والسلامة والبيئة والاعتماد على تقنيات الذكاء الرقمي في تشغيل العمليات واستطاعت القرية العالمية تحقيق إنجازات غير مسبوقة مبنية على التشاور المستمر والتعاون الوثيق مع السلطات المحلية والعالمية المختصة لضمان صحة وراحة ورفاهية الضيوف في عالم غني بالتجارب الرائعة وكان للشراكات الاستراتيجية التي عقدتها القرية العالمية مثل الشراكة مع شركة "شيلد مي" الرائدة في إنتاج وتوزيع منتجات وخدمات التعقيم دورا بارزا في توفير تجارب ثقافية وترفيهية رائعة في الهواء الطلق تضمن راحة البال للضيوف.

وأدت هذه الجهود مجتمعة إلى تكريم القرية العالمية في حفل توزيع "جوائز الابتكار في مجال البناء وإدارة المرافق" لعام 2020 حيث نالت جائزة أفضل مبادرة للصحة والسلامة والبيئة لهذا العام. كما حازت الوجهة على العديد من الجوائز الأخرى خلال الموسم الـ 25 بما في ذلك جائزة "الالتزام بالاستدامة" في جوائز الشرق الأوسط للتنظيف والتعقيم والمرافق وجائزة "اختيار المسافرين" من موقع "تريب أدفايزر" بعد أن انضمت إلى قائمة الـ 10% الأفضل من الوجهات الترفيهية حول العالم.

وكانت القرية العالمية استضافت نخبة من القادة في الرابطة الدولية لمدن الترفيه والجذب السياحي "IAAPA" ومجلس السلامة البريطاني الذين شاركوا خبراتهم في توفير أحسن التجارب الترفيهية للضيوف مع تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة في ظل الاوضاع الحالية كما شارك رواد قطاع الترفيه في دبي القابضة وممثلين عن بلدية دبي خبراتهم مع فريق القرية العالمية ومجموعة من الضيوف خلال ندوة إلكترونية تحت عنوان "المزيد من الحماية الكثير من المرح!" التي تناولت أفضل الإجراءات الاحترازية.

وحافظت القرية العالمية على ريادتها كأول متنزه ترفيهي في العالم يحصل على تصنيف "سيف الشرف" المرموق من مجلس السلامة البريطاني تقديرا لمعايير السلامة المتبعة.

وسلطت القرية العالمية خلال الموسم الخامس والعشرين الضوء على أهمية التنوع الثقافي والتعايش الاجتماعي باعتبارها منصة تجتمع فيها الثقافات بمشاركة 78 ثقافة مختلفة يمثلها 26 جناحا عبر الوجهة. كما عكس الموسم مرونة الاقتصاد المحلي عبر أكثر من 300 منفذ لتقديم الوجبات والمشروبات وما لا يقل عن 3500 من منافذ البيع بالتجزئة ما عزز من مكانة القرية العالمية كأكبر وجهة للمطابخ الشعبية وتجارب التسوق في المنطقة. في الوقت نفسه استمتع الضيوف بتجارب الإثارة والترفيه في منطقة كرنفال للألعاب مع أكثر من 160 جولة ترفيهية ولعبة مهارة وألعاب الفيديو.

كما عزز متحف ريبليز صدق أو لا تصدق! تجارب الترفيه والتعلم للضيوف من خلال ستة صالات عرض مميزة ضمت أكثر من 300 معروضة من الغرائب والعجائب الطبيعية والعلمية والفنية والحرفية والمهنية وحتى البشرية.

وشهد الموسم الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للضيوف تماشيا مع جهودها في تطبيق التحول الرقمي لتسيير العمليات عبر باقة من الخدمات التي يقدمها تطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية الجديد والذي حصد ثلاثة جوائز خلال حفل توزيع جوائز" ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" المرموقة لعام 2021.

وكانت القرية العالمية تعاونت مع شركة "موبي وورلد" لتصميم وطرح نظام تحديد المواقع في الوجهات الذي يعد الأكثر تطورا ودقة في السوق العالمي إضافة إلى تطوير نظام الدفع الإلكتروني لشراء تذاكر الدخول ودفع رسوم المواقف المدفوعة وشراء وإعادة شحن بطاقات وجهات ترفيهية المتعددة الاستخدامات.

كما تعاونت القرية العالمية مع شركة "إماراتك" الإماراتية والرائدة في الحلول التقنية لإطلاق محفظة "جي في باي" الإلكترونية محفظة الجيل القادم الإلكترونية التي منحت الضيوف حلولا ذكية لخيارات الدفع الإلكتروني في أرجاء الوجهة.

وسخرت القرية العالمية أيضا الذكاء الاصطناعي في ضمان حماية الضيوف والموظفين بما في ذلك الروبوت الأمني الذكي وكاميرات مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتمكنت القرية العالمية من تحقيق 25 لقبا في غينيس للأرقام القياسية احتفالا بيوبيلها الفضي بالتعاون مع ضيوفها وشركائها.

يذكر أن الوجهة العائلية قدمت لضيوفها هذا الموسم 70 عرضا للألعاب النارية الموسيقية أناروا سماء القرية العالمية كما أبهرت الضيوف بأقوى حركات المجازفة والتشويق والإثارة مع تقديم العرض الشيق لـ484 مرة كما تم الاحتفال بمجموعة واسعة من المهرجانات والمناسبات في القرية العالمية بما فيها مهرجان ديوالي للأضواء ومهرجان الشتاء ووصول مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ ومهرجاني الأطفال والآيس كريم وعيد الفصح وشهر رمضان المبارك.

ولعبت مجموعة الشراكات مع مؤسسات وجهات رئيسية دورا بارزا في الإرتقاء بتجارب الضيوف وزيادة جرعة المرح فقد أعطت الشراكة مع فندق جميرا بيتش النزلاء فرصة زيارة القرية العالمية مع امتيازات حصرية لجعل عطلتهم أكثر تميزا في الوقت الذي منحت الشراكة مع الاتحاد للطيران لتقديم مسابقة "تحدي أمتعة الروائع" الفرصة لضيوف وعشاق القرية العالمية للفوز بمليون ميل من أميال ضيف الاتحاد للسفر

بالإضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 25000 درهم لتمكين الفائز من الاستمتاع بتجربة سفر غامرة و 25000 درهم أخرى للاستمتاع بتجربة تسوق أروع المنتجات في القرية العالمية. كما عززت الشراكة مع مجلة "زهرة الخليج" مكانة القرية العالمية بكونها وجهة مفضلة لتسوق أروع الأزياء بعد أن قام فريقها بتصوير مجموعة واسعة من الأزياء والإكسسوارات التي يمكن اقتناؤها من الوجهة.

