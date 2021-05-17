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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هالة زايد تعلن البدء في تطعيم جميع السجناء باللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"

صدى البلد

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، عن أنه سيتم البدء في تطعيم جميع السجناء باللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، وأنه تم الاتفاق مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية على تخصيص عدد من المراكز لتكون مقرات تقدم من خلالها خدمة تطعيم العاملين بكافة المجمعات الصناعية وفق خطة محددة، موضحة في الوقت نفسه أنه سيتم تمركز سيارات بالقرب من أماكن صرف المعاشات؛ بهدف توفير اللقاحات.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة مستجدات مواجهة فيروس "كورونا"، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،  واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد حسان، مساعد وزيرة الصحة، والعميد تامر سلام، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.  

وخلال الاجتماع، طمأنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رئيس الوزراء، على أن احتياطيات الأكسجين، الذي يحتاجه مرضى "كورونا"، آمنة، كما أكدت على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد ، أن الوزارة تستهدف توفير اللقاحات للمواطنين من أصحاب المعاشات، حيث سيتم بدءاً من صرف معاش الشهر المقبل، توفير اللقاحات لهم، وذلك من خلال التمركز عند مختلف أماكن الصرف على مستوى الجمهورية، سواء فروع البنوك، أو مكاتب البريد. 

 
وأشارت الوزيرة، إلى أنه من المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة وصول المادة الخام اللازمة لتصنيع 2 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"، وكذا وصول 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم"، ومن المنتظر أيضا مع بداية شهر يونيو المقبل وصول 1.9 مليون جرعة من تحالف "كوفاكس" و2 مليون جرعة أخرى من لقاح "سينوفاك"، لافتة إلى أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية استلام 1.7 مليون جرعة من "كوفاكس"، فضلاً عن 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم".

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