آية المهدي أول مستشارة تمثل النيابة الإدارية أمام "تأديبية" دمياط

أعلنت النيابة الإدارية أنه استمرارًا لسياستها نحو تكليف عضوات النيابة الإدارية بتمثيل الادعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة.

حضرت صباح اليوم، المستشارة آية المهدي عبده سليمان - لتمثيل النيابة الإدارية ومباشرة الادعاء التأديبي أمام المحكمة التأديبية بدمياط.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية إن المستشارة آية المهدي، هي أول سيدة تمثل النيابة الإدارية في مباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحافظة دمياط.

وأضاف أنه بهذا يصبح إجمالي عدد السيدات اللائي قمن بمباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة حتى الآن ٢٥ عضوة من عضوات النيابة الإدارية.

وأوضح أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية وفقًا لأحكام القانون.