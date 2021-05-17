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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيبو: سعيد بتتويج أهلي 2006 ببطولة الجمهورية بعد مجهود كبير طوال الموسم

صدى البلد

أبدى خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتتويج أهلي 2006 بلقب بطولة الجمهورية، على حساب الإنتاج الحربي، بعدما حسمت القرعة التي أجريت في اتحاد الكرة صباح اليوم اللقب لصالح الأهلي، مؤكداً أن الفريق يستحق هذا التتويج؛ لأنه جاء بعد مجهود كبير طوال الموسم. 


وأوضح بيبو أن «أهلي 2006» كان متصدراً للبطولة طوال المرحلة النهائية، وكان قريباً للغاية من حسم اللقب دون الحاجة للقرعة، إلا أن تعثره في مباراتين تسبب في دخول الإنتاج الحربي والمقاولون العرب في المنافسة على اللقب.


وأكد بيبو أن «أهلي 2006» قدم أداء مميزاً طوال الموسم، وأنهى مرحلة المجموعات وهو في الصدارة بتحقيقه الفوز في جميع المباريات وعدم تعادله أو هزيمته في أي لقاء.


وأشار بيبو إلى أنه بالرغم من حسم لقب البطولة عن طريق القرعة إلا أنه تعلم داخل الأهلي دائماً أن الحظ لا يخدم إلا المجتهد، مشيداً أيضاً بالجهد الذي بذله فريق الإنتاج الحربي على مدار الموسم وأكد أنه كان يستحق كذلك الحصول على اللقب. 


اختتم مدير قطاع الناشئين تصريحاته مؤكداً أن فريق 2006 بالأهلي يضم بين صفوفه عناصر مميزة للغاية، ستشكل نسبة كبيرة من توليفة المنتخب الوطني للناشئين في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الاختيارات الأولى شهدت بالفعل تواجد عدد كبير من لاعبي الأهلي في صفوف المنتخب، متمنياً أن يقدموا مستويات مميزة تفيد الكرة المصرية.

 

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