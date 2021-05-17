أبو الغيط: الجامعة العربية ملتزمة بدعم الدولة السودانية من أجل نجاح التحول الديموقراطي..فيديو

أثنى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على التحول الديموقراطي الذي حدث في السودان مؤكدا قطع الاخوة في السودان شوطا كبيرا من اجل هذا التحول.

وأضاف أبو الغيط خلال كلمته بمؤتمر دعم المرحلة الإنتقالية بالسودان نعمل على حشد مزيد من الدعم لتمكين السودان من عبور التحولات الهائلة ومن اجل نجاح عملية التحول الديموقراطي.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه تبقى الجامعة العربية ملتزم بدعم الدولة السودانية دائما والذي يعد السودان عضوا مهما بالجامعة وشريكا هاما.

وأشار أبو الغيط أنه تعد الدول ومؤسسات التمويل العربية في طليعة من قدموا الدعم للسودان في شتى المجالات وأيضا قامت الجامعة بدعم السودان في مواجهة تداعيات الفيضان ومواجهة كورونا وتستمر الجامعة العربية في استمرار تقديم هذا الدعم.