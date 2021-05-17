عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو الغيط: الجامعة العربية ملتزمة بدعم الدولة السودانية من أجل نجاح التحول الديموقراطي..فيديو

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أثنى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على التحول الديموقراطي الذي حدث في السودان مؤكدا قطع الاخوة في السودان شوطا كبيرا من اجل هذا التحول.

 

وأضاف أبو الغيط خلال كلمته بمؤتمر دعم المرحلة الإنتقالية بالسودان نعمل على حشد مزيد من الدعم لتمكين السودان من عبور التحولات الهائلة ومن اجل نجاح عملية التحول الديموقراطي.

 

أمين الجامعة العربية يشارك في مؤتمر دعم السودان بباريس

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه تبقى الجامعة العربية ملتزم بدعم الدولة السودانية دائما والذي يعد السودان عضوا مهما بالجامعة وشريكا هاما.

 

وأشار أبو الغيط أنه تعد الدول ومؤسسات التمويل العربية في طليعة من قدموا الدعم للسودان في شتى المجالات وأيضا قامت الجامعة بدعم السودان في مواجهة تداعيات الفيضان ومواجهة كورونا وتستمر الجامعة العربية في استمرار تقديم هذا الدعم.

 

الأمين العام لجامعة الدول العربية الدول العربية مواجهة كورونا جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

ترشيحاتنا

إجراء جديد من كاف بشأن شكوى الأهلي ضد حكم مباراة صن داونز.. تفاصيل

بالفيديو.. لحظة استهداف كتائب القسام بارجة إسرائيلية قبالة شواطئ غزة

خشونة متعمدة ضد الخصم .. قرار صارم من اتحاد الكرة ضد إبراهيم حسن

تمتلك 6 مليارات دولار لدى صندوق النقد.. كيف تساعد مصر في سداد ديون السودان؟

إيقاف إبراهيم حسن مباراتين وتغريمه ٢٠ ألف جنيه

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرجانى ساسي يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

الزمالك يزاحم الأهلى للتعاقد مع صفقة الموسم

الرئيس السيسي يلتقي عددا من الزعماء الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة بمؤتمر دعم السودان

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

3 غيابات مؤثرة لـ الزمالك فى مباراة طلائع الجيش

وفاة والدة نائب برلمانى فى حريق منزل بشبين القناطر

ضربة موجعة لـ رمضان صبحي فى بيراميدز.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

اﻟﻤﺰﻳﺪ