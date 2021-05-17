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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فرقة "نجوم المستقبل" تتألق في العرض المسرحى "قاع" بالإسكندرية

صدى البلد

شهد  الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض  المسرحي "قاع" مشروع تخرج  الدفعة الأولى من ورشة نجوم المستقبل، وهو من انتاج فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت  الفنى للمسرح علي مسرح ليسيه الحرية بالاسكندرية، وذلك بحضور الدكتور أبو الحسن سلام رئيس قسم المسرح الأسبق بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، المخرج الدكتور جمال ياقوت، والفنان مصطفى أبو سريع ، وسط حضور جماهيري كبير في إطار الإجراءات الاحترازية التي اقرتها وزارة الصحة المصرية.

 

وشهد العرض منذ افتتاحه اقبالا جماهيريا كبيرا ، حيث يرفع المسرح لافتة كامل العدد ، و ذلك في حدود ٥٠٪؜ من طاقة المسرح الاستيعابية طبقا لقرارات مجلس الوزراء .

 

العرض المسرحي " قاع"  يناقش فكرة الوجود الإنساني ورحلة الحياة على الأرض بما تحمله من صراعات ما بين الإنسان ووجوده، الذي لا يعرف غايته من جانب،  وما بينه وبين بني جنسه لضمان البقاء والهيمنة على الثروات من جانب آخر، بالإضافة لصراعه ضد شيطانه ، يعتمد العرض  على التنقل بين التمثيل الكوميدي و التراجيدي وكذلك الرقص والغناء واستخدام الجرافيك .


العرض المسرحى "قاع" مشروع تخرج ورشة نجوم المستقبل،  تأليف محمود محسن، كريوجراف محمد ميزو، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاته، تصميم اضاءة ابراهيم الفرن، أشعار د/محمد مخيمر، إخراج محمد مرسي

مسرح قرارات مجلس الوزراء البيت الفني للمسرح المسرح الإجراءات الاحترازية إسماعيل مختار

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