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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سد النهضة.. أبو الغيط: لابد من اتفاق قانوني ملزم بين السودان ومصر وإثيوبيا

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه نلتزم بسيادة دولة السودان وسلامة أراضيها، مضيفا أنه لا يمكن أن يتم السلام وفي نفس الوقت هناك من يهدد أمن السودان وسلامة أراضيه ووحدة الوطنية.


وأضاف أبو الغيط، في كلمة له أثناء مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تساند السودان في بسطت سيطرتها على كامل أراضيها والحفاظ على الحقوق المائية في نهر النيل.


وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لابد اتفاق قانوني وملزم بين السودان ومصر من ناحية وإثيوبيا في ملء وتشغيل سد النهضة بعيدا عن اي اجراء احادي في هذا الصدد.

 

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