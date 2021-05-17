رسميا.. النصر السعودي يضم تاليسكا هدف الهلال
أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الاثنين، رسميا، تعاقده مع اللاعب البرازيلي، أندرسون تاليسكا، لمدة 3 سنوات.
وكتب الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر”: “وقعت إدارة نادي النصر رسميًا مع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا”.
وأضاف: “وذلك بعقد يمتد لـ 3 سنوات.. متمنين له التوفيق مع ناديه العالمي".
وكانت أشارت تقارير صحفية، في وقت سابق، أن الهلال يسعى للحصول على خدمات تاليسكا، لكنه فشل في إتمام الصفقة.
وأنهى تاليسكا تعاقده مع جوانجزو الصيني، مقابل 20 مليون يورو.