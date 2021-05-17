رسميا.. النصر السعودي يضم تاليسكا هدف الهلال

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الاثنين، رسميا، تعاقده مع اللاعب البرازيلي، أندرسون تاليسكا، لمدة 3 سنوات.



وكتب الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر”: “وقعت إدارة نادي ⁧النصر⁩ رسميًا مع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا”.



وأضاف: “وذلك بعقد يمتد لـ 3 سنوات.. متمنين له التوفيق مع ناديه ⁧العالمي⁩".

وكانت أشارت تقارير صحفية، في وقت سابق، أن الهلال يسعى للحصول على خدمات تاليسكا، لكنه فشل في إتمام الصفقة.

وأنهى تاليسكا تعاقده مع جوانجزو الصيني، مقابل 20 مليون يورو.

